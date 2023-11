WDR verzichtet auf Nachfolgerin von Bettina Böttinger

TV-News

Stattdessen führen Susan Link und Micky Beisenherz wöchentlich durch den «Kölner Treff».

Erst vor wenigen Wochen verabschiedete sich Bettina Böttinger vomin den wohlverdienten Ruhestand. Nun stellte der Westdeutsche Rundfunk klar, dass der Comedian und «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus»-Autor Micky Beisenherz und das «ARD Morgenmagazin»-Gesicht Susan Link den künftig zweistündigen Talk am Freitagabend wöchentlich moderieren werden. Eine Nachfolgerin für Böttinger wird es nicht geben.Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder: „Susan Link und Micky Beisenherz sind ein erfahrenes und beliebtes Duo, das den Freitagabend seit Jahren mit Empathie und Humor bereichert. Ich bin sehr froh, dass wir die beiden dafür gewinnen konnten, sich als alleinige Gastgeber noch mehr Zeit für den «Kölner Treff» zu nehmen. Im nächsten Jahr präsentieren sie zudem den «Kölner Treff» in verlängerten Ausgaben und bieten dann zwei Stunden beste Unterhaltung.“Susan Link: „Der «Kölner Treff» ist für mich eine der schönsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Das Großartige ist: man kann an einem Abend besondere Geschichten hören, lachen und manchmal weinen. Jede Runde ist einmalig. Dazu Micky Beisenherz an meiner Seite - ein großes Vergnügen!“Micky Beisenherz ergänzt: „Das kann ich nur zurückgeben. Seit jeher ist der Freitagabend meine ganz persönliche Primetime: Den Menschen in der Runde als Host zusammen mit Susan künftig noch häufiger näher kommen zu dürfen, ist ein schönes Privileg.“