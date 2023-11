Schwacher Samstag: Der Tier-Vorabend bei VOX

Quotennews

Die starken Tier-Formate bei VOX sind wahrlich kein Geheimniss mehr. Gestern zeigten «Der Hundeprofi», «hundkatzemaus» und «Martin Rütters Tierheimhelden» ungewohnte Schwäche.

Der VOX Samstag ist in wenigen Worten beschrieben. Ab etwa 06:30 Uhr am Morgen beginnt der «Criminal Intent - Verbrechen im Visir»-Marathon. Dieser läuft bis 11:50 Uhr, dann übernimmt Guido Maria Kretschmer mit den fünf Folgen «Shopping Queen» der Woche. Wirklich interessant wird es dann aber ab 16:50 Uhr. Warum? Ab diesem Zeitpunkt übernehmen jeden Samstag die VOX-Tier-Formate. Und plötzlich ist die rote Kugel einer der besten privaten Sender. Im Normalfall.Gestern übernimmt zur genannten Zeitvor noch eher verhaltenen 0,59 Millionen Zuschauern das Geschehen, der Marktanteil schnellt dennoch von vorher 2,8 Prozent auf 4,0 Prozent in die Höhe. Die Zielgruppe lässt sich mit dem Zuwachs noch Zeit, im Gegenteil, von 0,16 Millionen ging es runter auf 0,07 Millionen Umworbenen, der Marktanteil zeigte 2,6 Prozent. Der Anfang ist gemacht,führt den Erfolgsweg nicht wirklich weiter. Mit dem zweiten Tier-Format ab etwa 18 Uhr schauen 0,59 Millionen Zuschauer zu VOX und der Marktanteil blieb bei 4,0 Prozent. Nun zieht auch die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit. Es konnten 0,16 Millionen Werberelevante definiert werden, der Marktanteil kam so auf gute 5,0 Prozent.Der Vorabendleistung setzen schlussendlichdie Krone auf. Wie schon in der Vorwoche mit 1,26 Millionen Zuschauern überzeugen gestern, wenn auch niedrigere, 0,921 Millionen Zuschauer vor der Primetime. Mit 4,2 Prozent am Markt ging der prozentuale Anteil etwas hoch, es steigerte sich die Zielgruppe auf 5,8 Prozent. Hier wurden vor dem 20:15 Uhr-Programm ordentlich 0,24 Millionen Umworbene gemessen.