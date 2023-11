Quotencheck

Der Fernsehsender strahlt seit bald zwei Jahren eine neu Doku-Soap am Freitagabend aus, die verschiedene Paare vorstellt. Inzwischen lief die vierte Staffel.

Mit der Reality-Dokumentation «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders» hat VOX eine neue Sendung geschaffen, die zahlreiche unterschiedliche Paare dokumentiert. Die vierte Staffel, die im Oktober und November 2023 zu sehen war, dokumentiert zahlreiche unterschiedliche Geschichten. Los ging es mit Claudia Obert und ihrem Partner Max Suhr, die auch in «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» dabei waren. Für die Sendung fuhren sie in die Pfälzer Weinberge. Aber auch Kim war in der Sendung dabei, die sich in einen Straftäter aus den Vereinigten Staaten von Amerika verliebte. Die Zuschauer machten auch Bekanntschaft mit dem 31-jährigen Niko, der mit acht Jahren erblindete. Er fand die Liebe seines Lebens: Sarah. 0,76 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Premiere, die am 27. Oktober 2023, um 20.15 Uhr stattfand. Der Marktanteil belief sich auf 2,9 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,30 Millionen, sodass man auf unterdurchschnittliche 5,5 Prozent Marktanteil kam.In der zweiten Ausgabe, die am 3. November auf Sendung ging, begleitete das Kamera Team Obert und Suhr nach Ibiza, wo Claudia eine Finca gemietet hat. Nathalie Gauß und Cosimo Citiolo waren dort nicht dabei, sie wurden in ihrer 40 Quadratmeter großen Wohnung im Kölner Süden besucht. Die beiden wollten in den Urlaub und dort plante Cosimo seiner Frau einen Heiratsantrag zu machen. Doch der „Checker vom Neckar“ musste im Vorfeld wieder mit seinem Vater sprechen. Und die Sauerländerin Lena hat ihr Herz an einen Kubaner verloren. 0,79 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die drei Geschichten, die einen Marktanteil von drei Prozent holten. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,31 Millionen verbucht, der Marktanteil war mit 5,8 Prozent weiter unterdurchschnittlich.Die dritte Folge zeigte unter anderem das Leben von Sarah, die ihrem Simo in den Sozialen Medien kennenlernte – er wohnte damals in Marokko. Inzwischen lebt die Familie in zwei Kutschen und reisen damit durch Polen. Außerdem bekamen die Fernsehzuschauer Bert Wollersheim zu sehen, der mit Ginger in Venezuela zeitweise lebte. Was sie dort erlebten, sahen 0,72 Millionen Menschen und erreichte einen Marktanteil von nur 2,6 Prozent. Die dritte Ausgabe war mit 0,26 Millionen auch die mit den wenigstens Zuschauern und fuhr auch nur 4,8 Prozent Marktanteil ein.Die letzte Ausgabe beschäftigte sich mit Edith und Eric Stehfest, die man ebenfalls aus dem diesjährigen «Sommerhaus» kennt. Auch Christina Klein aka LaFee wurde mit ihrem Adam Abdou vorgestellt. 0,79 Millionen Menschen verfolgten die ungewöhnliche Kombination, die Sendung erhielt 3,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,36 Millionen Werberelevanten fuhr VOX erfreuliche 7,2 Prozent ein. Die vierte Runde von «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders» sicherte sich 0,76 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent. Mit 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 5,8 Prozent Marktanteil drin.