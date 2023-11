Zweite «Down the Road»-Staffel startet im Dezember

TV-News

Ross Antony begleitete im Juli sechs junge Menschen mit Down-Syndrom auf einem Roadtrip. Die Bilder gibt es zunächst in der ARD-Mediathek zu sehen, 2024 auch im SWR Fernsehen.

Die zweite Staffel vonhat ein Sendedatum erhalten. Die vom SWR federführend produzierte Reality-Serie, in der Ross Antony mit sechs jungen Leuten mit Downsyndrom einen Roadtrip unternimmt, erscheint mit sechs neuen Folgen am 2. Dezember in der ARD-Mediathek. Im SWR Fernsehen soll eine lineare Ausstrahlung zudem im kommenden Jahr erfolgen, ein genauer Sendetermin steht aber noch nicht fest.Neben Ross Antony nimmt an der Reise durch den Südwesten der Bundesrepublik auch wieder Sozialpädagogin Nicole teil. Sie betreut die sechs 19- bis 29-jährigen Katharina, Daniel, Leonie, Tilman, Lea und Jascha, die erstmals ohne ihre Familien und fern ihres sonst durchstrukturierten Alltags unterwegs sind. Jeder von ihnen hat gute Gründe, sich auf den Weg ins Ungewisse zu machen. Sie alle wollen eigenständiger werden, Freiheit und Unabhängigkeit erleben. Und der Welt zeigen, wer sie sind und was sie ausmacht.Auf ihrer zwölftägigen Reise durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besteht die Gruppe gemeinsam viele Herausforderungen. Sie waten durch die Falkensteiner Wasserhöhle, paddeln mit dem Kanu auf der vielbefahrenen Mosel und müssen einen Ortswechsel mit der Bahn allein meistern. Außerdem bekommen sie prominenten Besuch in Bad Kreuznach von Choreografin und Schauspielerin Nikeata Thompson, die mit ihnen einen Tanz einstudiert. Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist die Fahrt im Heißluftballon und das damit einhergehende Gefühl von Freiheit.«Down the Road» ist eine Produktion der SEO Entertainment, die Dreharbeiten fanden im Juli statt.