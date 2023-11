NBC startet in die Midseason

US-Fernsehen

Nachschub der fiktionalen Ware kommt, jetzt schöpft man aus dem Vollen.

Bevor der Kalender auf das Jahr 2024 umgestellt wird, zeigt NBC am Samstag, den 23. Dezember um 20.00 Uhr die neue Jon Cryer-Komödie, unmittelbar nach dem hart umkämpften NFL-Spiel zwischen Cincinnati und Pittsburgh. Im Anschluss an «Extended Family» kehrt das Gericht mit einer speziellen Feiertagsepisode vonum 20:30 Uhr zurück. Die Comedy mit Melissa Rauch und dem mehrfachen Emmy-Preisträger John Larroquette in den Hauptrollen war die Nummer 1 unter den neuen Comedys der Saison 2022-23.Am Neujahrstag ist die Premiere der neuen Show. In dieser neuesten Ausgabe der Erfolgsserie, die einem Fantasy-Sport-Draft ähnelt, wählt jeder der Juroren eine Liste seiner Lieblingskünstler aus, die aus Gewinnern, Finalisten, viralen Sensationen und Fan-Favoriten von «America's Got Talent» und «Got Talent» auf der ganzen Welt besteht. Am nächsten Tag, Dienstag, den 2. Januar, werden sowohl «Night Court» als auch «Extended Family» auf ihren normalen Sendeplätzen um 20:00 bzw. 20:30 Uhr ausgestrahlt. Die dritte und letzte Staffel vonkehrt am Dienstag, 9. Januar, um 21.00 Uhr in die Urzeit zurück und dient als Vorspann zu den letzten beiden Episoden des erfolgreichen HerbstdramasAktenkoffer werden geöffnet und Leben werden verändert, wenn die kultige Spielshowin die Tropen geht. In «Deal or No Deal Island», moderiert von «Magic Mike»- und «True Blood»-Star Joe Manganiello, kämpfen 13 Spieler in einer Staffel um riesige Geldbeträge. Die Serie wird mit einem 90-minütigen Special am Montag, dem 26. Februar, um 21:30 Uhr Premiere feiern, bevor sie am Montag, dem 4. März, um 22:00 Uhr auf ihren regulären Sendeplatz wechselt.Das «Chicago»-Franchise wird am Mittwoch, 17. Januar, zurückkehren.wird um 20.00 Uhr den Anfang machen, gefolgt vonund. In der darauffolgenden Nacht, am Donnerstag, den 18. Januar, kehrt auch das andere Powerhouse-Franchise von Dick's Wolf zurück.macht um 20 Uhr den Anfang, gefolgt von der 25. Staffel vonund abschließend, das in dieser Saison die Nummer 1 bei den Gesamtzuschauern ist), wird mit den letzten vier Episoden seiner ersten Staffel am Montag, 29. Januar, um 22.00 Uhr fortgesetzt.kehrt am Montag, 26. Februar, um 20 Uhr zur Staffelpremiere mit dem dreifachen Grammy-Preisträger Dan + Shay zurück, dem allerersten Coaching-Duo der Show. Außerdem kehren Reba McEntire, John Legend und Chance the Rapper auf die roten Stühle zurück.