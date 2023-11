Sat.1 legt «Stars in der Manege» ins neue Jahr

TV-News

Gleich vier neue Zirkus-Vorstellungen lässt Sat.1 in den kommenden Wochen produzieren, die – anders als im Vorjahr – erst im neuen Jahr gesendet werden.

Sat.1 hat die Fortsetzung vonbestätigt und gleichzeitig eine Verdopplung der Shows angekündigt. Wurden zum Jahreswechsel vor einem Jahr zwei Sendungen ausgestrahlt, eine am 30. Dezember 2022 und die zweite am 6. Januar 2023, sollen Jörg Pilawa diesmal durch gleich vier Primetime-Shows führen. Aufgezeichnet werden die Sendungen am 8. und 9. sowie 15. und 16. Dezember im Circus Krone Bau in München. Die Ausstrahlung soll dann aber – anders als im Vorjahr – erst nach dem Jahreswechsel erfolgen.Unter anderem folgende Stars begrüßt Zirkusdirektor Jörg Pilawa in der Manege: Henning Baum als Pfahl in der menschlichen Pyramide, Paul Janke als Hand-Balance-Akrobat, Susan Sideropoulos als Balance-Künstlerin an der schwankenden Leiter, Alexander Klaws als Trampolin-Clown, Rúrik Gíslason als Duo-Akrobat, Luke Mockridge am Teufelsrad sowie Rebecca Mir an den Feuerseilen und Massimo Sinató auf den schwankenden Masten der Zirkuskuppel. Insgesamt treten 32 Prominente auf.Neben der eigentlichen Show produziert Joyn zudem eine Backstage-Show, die von Sarah Harrison präsentiert wird. Sie tritt ebenfalls in der Manege auf und schwingt an den Strapaten bis unter die Zirkuskuppel. Produziert wird «Stars in der Manege» von Constantin Entertainment.