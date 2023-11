Welt kündigt neue «Spacetime»-Folgen an

TV-News

Im Dezember präsentiert der Nachrichtensender drei Doppelfolgen mit Ulrich Walter.

Das Universum ist geheimnisvoll und unendlich weit, dementsprechend dürfte dem Nachrichtensender Welt der Stoff für die Weltraum-Dokuserievorerst nicht ausgehen. Sechs neue Folgen präsentiert man den Zuschauern im Dezember. Los geht es am 11. Dezember um 20:05 Uhr, gezeigt werden jeden Freitag zwei Ausgaben der nunmehr sechsten Staffel, sodass das Finale am Ersten Weihnachtsfeiertag on air geht.In der Doku-Serie nimmt Astronaut und Wissenschaftler Ulrich Walter die Zuschauer mit auf eine Reise ins All: In den neuen «Spacetime»-Folgen begibt er sich auf die Suche nach dem Ursprung des Lebens, blickt mit dem Publikum durch das James-Webb-Teleskop 13 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit und erklärt, wie in nicht allzu ferner Zukunft Bergbau und Wohnen im All möglich sein könnten.„Weltraum und Raumfahrt sind einfach faszinierend, oft aber auch schwer verständlich: Warum schaut das James-Webb-Weltraumteleskop beim Blick in die Tiefen des Alls gleichzeitig in die Vergangenheit des Universums bis zurück zum Urknall? Was ist Dunkle Materie und Dunkle Energie? Am Puls der Wissenschaft versuche ich in «Spacetime» allgemein verständliche Erklärungen zu geben und natürlich auch die Faszination der Raumfahrt zu vermitteln“, so Ulrich Walter.