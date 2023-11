Rundschau

MGM+ hat die neue Serie «Beacon 23» gestartet und bei AppleTV kommen kommt Godzilla zurück.

«Beacon 23» (seit 12. November bei MGM+)

«Monarch: Legacy of Monsters» (seit 17. November bei AppleTV+)

«Stamped From the Beginning» (ab 20. November bei Netflix)

«The Lovers» (seit 1. November bei Sky/WOW)

«David Holmes: The Boy Who Lived» (seit 15. November bei Max)

Halan (Stephan James) lebt allein in einem KI-gesteuerten Leuchtturm am Rande des Universums, als Aster (Lena Headey) in dieser Thrillerserie auftaucht, die auf dem gleichnamigen Buch von Hugh Howey basiert.Die Serie spielt nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichgemacht und die Existenz von Monstern offenbart hat. Zwei Geschwister treten in die Fußstapfen ihres Vaters, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen Organisation namens Monarch aufzudecken. Die Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich zu Army-Offizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Shaw tritt in den 1950er Jahren in Erscheinung sowie ein halbes Jahrhundert später, wo sich Monarch durch sein Wissen bedroht fühlt. Die dramatische Saga erstreckt sich über drei Generationen und enthüllt verborgene Geheimnisse sowie die Auswirkungen von epischen, weltbewegenden Ereignissen auf unser Leben.Der Oscar-prämierte Regisseur Roger Ross Williams erweckt Dr. Ibram X. Kendis Bestseller zum Leben, indem er die Geschichte der rassistischen Ideen gegen Schwarze mit Hilfe von lebendigen Animationen und führenden Wissenschaftlerinnen erforscht.Janet (Roisin Gallagher), eine freche, witzige Supermarktangestellte aus Belfast, die sich für nichts interessiert, verliebt sich in Seamus (Johnny Flynn), einen gut aussehenden, egozentrischen politischen Fernsehmoderator mit einem scheinbar perfekten Leben in London und einer prominenten Freundin. Als Seamus unerwartet in Janets Welt auftaucht, geraten die beiden sofort aneinander - und fühlen sich doch untrennbar zueinander hingezogen...Der Turner David Holmes spielte das Stunt-Double von Daniel Radcliffe in den «Harry Potter»-Filmen, bis er durch einen tragischen Unfall am Set gelähmt wurde. Nachdem sein Leben auf den Kopf gestellt wurde, wird Davids außergewöhnliche Widerstandskraft zu einer Quelle der Stärke und Inspiration für alle um ihn herum.