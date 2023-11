Maxx setzt auf die «Highway Heroes Canada»

TV-News

Der Männersender setzt ab Dezember auf Episoden aus dem Jahr 2021.

Seit über zehn Jahren produziert der Discovery Channel die Reihe «Highway Thru Hell», die in Deutschland unter dem Titelgesendet wird. Die kanadische Dokumentation wird bei ProSieben Maxx fortgesetzt, die neuen Episoden stammen aus dem Jahr 2021 und wurden in Hope, Aldersgrove und Merrit im Bundesstaat Britisch Columbia gedreht.Der Coquihalla Highway in Kanada ist landschaftlich atemberaubend, gehört aber zu den gefährlichsten Schnellstraßen der Welt. Das liegt nicht nur daran, dass die wichtige Ost-West-Verbindung durch die Berge von British Columbia an einigen Stellen über eine steile Steigung führt. Vor allem im Winter machen raues Wetter und Steinschlag die Strecke selbst für erfahrene Trucker zur Herausforderung. Das Team von Jamie Davis Heavy Rescue rückt aus, wenn Lkw bei Eis und Schnee in Not geraten.In der ersten Folge wird Gord wird durch den Schneefall auf die Probe gestellt, und der militärische Rotator der Reliable-Crew gerät in doppelte Schwierigkeiten, wo keine Straßen hinführen. Die Serie wird ab Sonntag, den 3. Dezember, ab 05.00 Uhr ausgestrahlt. Am ersten Sendetag ist die Serie bis 10.50 Uhr im Programm des Senders.