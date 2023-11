VOXup wiederholt «The Glades»

TV-News

Die RTL-Station strahlt ab Dezember die Serie des Senders A&E aus.

Zwischen 2010 und 2013 bestellte der Fernsehsender A&E insgesamt vier Staffeln von, die Clifton Campbell bei Innuenda Productions, Grand Productions und den Fox Television Studios entwickelte. Die Serie mit Matt Passmore, Kiele Sanchez und Carlos Gomez kehrt auf die deutschen Fernsehschirme zurück.VOXup setzt ab Montag, den 4. Dezember 2023, um 18.15 Uhr auf Doppelfolgen der Serie. In der Serie spielte Matt Passmore die Hauptrolle des Jim Longworth, eines Polizeibeamten aus Chicago, der Polizist in einer Gemeinde in den Florida Everglades wird. Er verlässt das Chicago Police Department, nachdem ihm sein Captain ins Gesäß geschossen hat, weil er dachte, Jim schlafe mit seiner Frau. Er erhält eine hohe Abfindung von der Stadt Chicago und lässt sich in Florida nieder, um dort Golf zu spielen und ein vermeintlich einfaches Leben zu führen. Doch schon bald entdeckt Longworth, dass seine neue Heimatstadt vielschichtiger ist, als es den Anschein hat.Longworth ist überrascht von der hohen Mordrate im Südwesten Floridas, die seinen Job dort vielleicht noch stressiger macht als in Chicago. Seine Überheblichkeit, sein nervtötendes Selbstvertrauen, sein trockener Witz und sein eigennütziger Humor gehen fast allen in seiner Umgebung gegen den Strich. Nichtsdestotrotz ist er sehr intelligent und löst Morde, was ihn zu einer wertvollen Ergänzung für die FDLE macht.