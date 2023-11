Netflix startet «Pokemon»-Serie kurz vor Silvester

US-Fernsehen

In der neuen Stop-Motion-Animationsserie «Pokémon Concierge» (ab 28. Dezember weltweit auf Netflix) lernt Haru, wie man mit Pokémon umgeht.

Wenn die Pokémon eine Pause brauchen, können sie sich in einem ruhigen Resort entspannen, wo sie von einem Team von Pokémon Concierges betreut werden. Die neue Stop-Motion-Animationsserie, die am 28. Dezember weltweit auf Netflix startet, folgt der Newcomerin Haru, die lernt, sich um die Pokémon-Gäste zu kümmern.Neben Psyduck stellt der süße Trailer auch andere beliebte Pokémon wie Pikachu, Eevee, Dragonite und Magikarp vor. Während Haru herausfindet, wie sie ihre Gäste glücklich machen kann, entdeckt sie schließlich eine neue Seite an sich selbst.Diese bahnbrechende Serie ist die erste gemeinsame Produktion von Netflix und The Pokémon Company und bietet den Fans ein fantasievolles und ehrgeiziges Stop-Motion-Projekt, das von den von Kritikern gefeierten Zwergenstudios meisterhaft umgesetzt wurde. Die legendäre Sängerin Mariya Takeuchi, bekannt für ihr Vermächtnis im City Pop, einem in den 1980er Jahren populären japanischen Musikgenre, singt den mitreißenden Titelsong Have a Good Time Here", der die herzerwärmende Freundschaft zwischen Haru und ihren Pokémon-Gästen feiert.