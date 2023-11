Jimmy Kimmel moderiert die Oscars

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr wird der ABC-Moderator bereits zum vierten Mal durch die Gala führen.

Der preisgekrönte Late-Night-Talkmaster und Produzent Jimmy Kimmel wird die 96. Oscar-Verleihung moderieren, und die Emmy-nominierte Molly McNearney wird im zweiten Jahr in Folge als ausführende Produzentin für die Show fungieren. Das gaben Academy CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang bekannt. Kimmel wird die Sendung zum vierten Mal moderieren. Die 96. Oscarverleihung wird am Sonntag, den 10. März 2024, live auf ABC und ProSieben ausgestrahlt."Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Jimmy als Moderator und Molly als ausführende Produzentin für die Oscars. Sie teilen unsere Liebe zu Filmen und unser Engagement, eine dynamische und unterhaltsame Show für unser weltweites Publikum zu produzieren", so Kramer und Yang. "Wir sind Jimmy, Molly und ihren Teams zutiefst dankbar für ihre unglaubliche Kreativität und Partnerschaft und dafür, dass sie sich wieder mit uns auf diese Reise begeben.""Ich habe immer davon geträumt, die Oscars genau vier Mal zu moderieren", sagte Kimmel. "Jimmy hat sich mit seiner perfekten Mischung aus Menschlichkeit und Humor als einer der besten Oscars-Moderatoren aller Zeiten etabliert, und Molly ist eine der besten Live-TV-Produzenten überhaupt. Wir freuen uns sehr, mit ihnen und ihren Teams an der Show zu arbeiten", so Raj Kapoor, Executive Producer und Showrunner der Oscars, und Katy Mullan, Executive Producer."Nach seiner triumphalen Rückkehr auf die Oscar-Bühne im letzten Jahr fühlen wir uns geehrt, dass Jimmy uns wieder durch eine der beliebtesten Feiern der Unterhaltungsbranche führt. Er ist ein so wertvolles Mitglied unserer Disney-Familie, dass wir ihn und sein gesamtes Team sehr zu schätzen wissen", so Craig Erwich, Präsident von ABC Entertainment, Hulu und Disney Branded Television Streaming Originals. "Wir sind auch dankbar, das Multitalent Molly wieder im Produzententeam zu haben, und wir haben keinen Zweifel daran, dass es dieses Jahr eine spektakuläre Nacht werden wird, in der die größten Filme des Jahres gefeiert werden."