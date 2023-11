ARD-Kultur-Format: Paul Ripke sucht das perfekte Bild

TV-News

Für das Fotografie-Format «Galleripky» trifft der Star-Fotograf die besten Fotografen der Event-, Natur-, Porträt- und Architekturfotografie.

Das Kultur-Netzwerk der ARD hat für den 16. November den Start einer vierteiligen Doku-Serie angekündigt, die von Starfotograf Paul Ripke präsentiert wird. Intrifft Ripke die Besten ihres Fachs aus der Event-, Natur-, Porträt- und Architekturfotografie und geht mit ihnen auf die Suche nach dem perfekten Bild für seine Galerie, die „Galleripky“.Ziel des Formats ist es für Ripke „die Schönheit, Kunst und das Handwerk der Fotografie mit all ihren Aspekten wieder neu für sich zu entdecken“, wie es in der Programmankündigung heißt. Er begibt sich dafür auf Fotografie-Reisen, die ihn in jeder Episode vor neue Herausforderungen stellt. Neben den vielen Erlebnissen sammelt Paul Ripke die besten Fotos seiner Reise. Am Ende jeder Folge erhalten sie einen Platz in seiner Galerie, der „Galleripky“. So füllen sich die leeren Wände im Laufe der Serie mit den beeindruckenden Momentaufnahmen aller Fotografen.„«Galleripky» hat mich zurück zu den Anfängen gebracht, weit über die Grenzen meiner Komfortzone katapultiert und gehörig schief gegangen ist natürlich auch 'ne Menge. Ich durfte mal von echten Profis lernen und hab dabei auch viel über mich selbst gelernt“, erklärt Paul Ripke.Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer und Head of Content von ARD Kultur, sagt über das Format: „Auch im zweiten Jahr von ARD Kultur ist es unser Anspruch und Auftrag, neue Zielgruppen für die ARD Mediathek zu begeistern und Portfolio-Lücken im Kulturangebot zu schließen. Mit «Galleripky» vermitteln wir Fotografie und Fotokunst auf anschauliche und unterhaltsame Weise. Dafür trifft Paul Ripke das Who is Who der deutschen Fotografie-Szene und zeigt uns, was es für das perfekte Foto braucht. Ein spannendes neues Format, das nicht nur Hobbyfotograf*innen begeistern wird.“