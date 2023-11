Sat.1 zeigt wieder Bundesliga vor der Winterpause

TV-News

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 16 bis 18 zeitgenau festgelegt. Vor der Winterpause duelliert sich der FC Bayern München und der VfB Stuttgart duellieren sich im Free-TV. Die Bayern eröffnen auch das neue Kalenderjahr.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die letzten Bundesliga-Spieltage des laufenden Kalenderjahres sowie die ersten Partien des neuen Jahres terminiert. Dabei kommt es wie im vergangenen Jahr wieder zu einer Free-TV-Übertragung bei Sat.1 vor der Winterpause und zum Auftakt der Rückrunde. Am 15. Spieltag, der vom 15. bis 17. Dezember ausgetragen wird, zeigt Sat.1 am Sonntagabend, um 19:30 Uhr das Spiel zwischen Rekordmeister Bayern München und der Überraschungsmannschaft der Saison VfB Stuttgart – aktuell Tabellendritter. Neben Sat.1 zeigt auch DAZN das Spiel im Pay-TV.Das Bundesliga-Kalenderjahr 2023 endet mit einer „Englischen Woche“ am Dienstag, 19. Dezember, und Mittwoch, 20. Dezember. Hier zeigt Sky alle Spiele im Bezahlfernsehen. Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb am Freitag, 12. Januar (20:30 Uhr), mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Auch der Auftakt in das neue Kalenderjahr wird wie zuletzt üblich neben DAZN gleichzeitig von Sat.1 übertragen.Mit Blick auf die 2. Bundesliga darf sich Sport1 bei den Topspielen am Samstagabend auf heiße Nord-Duelle vor der Winterpause freuen. Am 16. Spieltag (9. Dezember) gastiert der FC St. Pauli beim VfL Osnabrück. Eine Woche später kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Holstein Kiel und Hannover 96. Das neue Jahr startet mit dem Prestige-Duell FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV am 20. Januar. Die Partie war gleichzeitig auch das Eröffnungsspiel der neuen Saison und wurde in Sat.1 übertragen. Es endete torreich mit 5:3 für die Rothosen. Der Anpfiff erfolgt wie üblich jeweils am Samstagabend um 20:30 Uhr.