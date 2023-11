Amazon und Paramount übertragen Frauenfußball

US-Fernsehen

Die National Women’s Soccer League hat ab dem kommenden Jahr neue Partner.

Prime Video und die National Women's Soccer League (NWSL) haben heute eine neue mehrjährige Rechtevereinbarung bekannt gegeben, die den Streaming-Anbieter zur neuen Heimat einer der renommiertesten Fußballligen der Welt macht. Auch im vierten Jahr der Partnerschaft mit der NWSL wird CBS Sports die Meisterschaftsspiele auf CBS und Paramount+ übertragen.Ab 2024 wird Prime Video die exklusive Heimat von insgesamt 27 Spielen pro Saison sein, darunter 25 Spiele der regulären Saison als "Spiel der Woche" am Freitagabend während der Saison. Darüber hinaus wird Prime Video ein Eröffnungsspiel der Saison und ein Viertelfinalspiel der Playoffs übertragen. Prime Video wird die Produktion der einzelnen Spiele übernehmen und zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten bekannt geben, darunter die Übertragungsrechte und den Spielplan 2024.CBS Sports und die National Women's Soccer League (NWSL) haben heute eine neue mehrjährige Rechtevereinbarung bekannt gegeben, die die Übertragung der Spiele auf dem CBS Television Network und Paramount+ sowie auf dem CBS Sports Network vorsieht. Die neue Vereinbarung beginnt mit der NWSL-Saison 2024 und sieht vor, dass CBS Sports bis zu 12 Spiele pro Saison auf CBS und Paramount+ überträgt, darunter mehrere Postseason-Spiele und als Höhepunkt das Meisterschaftsspiel. CBS Sports Network wird bis zu 10 Spiele pro Jahr übertragen."Wir fühlen uns geehrt, mit der NWSL zusammenzuarbeiten, die sich zu einer der prestigeträchtigsten Ligen der Welt entwickelt, mit bemerkenswerten Athleten und Weltklasse-Wettbewerben", sagte Marie Donoghue, VP U.S. Sports Content & Partnerships, Amazon. "Wir haben uns der Bereitstellung von Premium-Inhalten für Prime-Mitglieder und der Förderung des Frauensports verschrieben - diese bahnbrechende Vereinbarung erreicht beides und wir freuen uns auf 2024.""Unsere neuen Medienrechteverträge mit mehreren Partnern verändern das Spiel für unsere Liga und die Spielerinnen, die jede Woche auf dem Platz stehen, grundlegend. Im Namen der NWSL, unserer Eigentümer und unserer Spielerinnen möchte ich Prime Video dazu gratulieren, in unsere Liga zu investieren und dem Markt zu bestätigen, dass diese Liga aufregend, wertvoll und wichtig ist", sagte NWSL-Commissioner Jessica Berman. "Wir haben sehr darauf geachtet, dass unsere Spiele auffindbar sind, indem wir unsere Reichweite erhöht haben, um neuen Zuschauern zu zeigen, was unsere Liga so besonders macht, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Prime Video. Das ist der Beginn unserer Zukunft.