NFL wechselt zu Nitro

TV-News

Da RTL am ersten Dezember-Wochenende Walt Disney zum 100. Geburtstag gratuliert, fliegt das Leder-Ei bei Nitro.

RTL hatte bereits angekündigt den 100. Geburtstag des US-Produktionsstudios Walt Disney am 2. Dezember mit der Samstagabendshowgebührend zu feiern. Für die Moderation hat man Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski engagiert, zahlreiche Stars nehmen auf dem Sofa Platz. Auch am Folgetag wird man das 100-jährige Jubiläum feiern – was direkte Auswirkungen auf die NFL-Übertragungen haben wird.Diese wechselt am Sonntagabend, 3. Dezember, einmalig zum Spartensender Nitro, wo auch die die Spiele an Thanksgiving (23. November) und das erste Black-Friday-Game der NFL-Geschichte (24. November) übertragen werden ( Quotenmeter berichtete ). Welche Spiele am ersten Sonntag im Dezember übertragen werden, entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt.Zurück zu RTL: Am 3. Dezember strahlt der Kölner Sender ab 9:35 Uhr zahlreiche Disney-Animationsfilme aus. Los geht es mitaus dem Jahr 2017. Um 11:35 Uhr folgt ein fünfminütiger Einblick in das neueste Werk aus dem Hause Disney:, der am 30. November in den Kinos startet. Weiter geht es mit dem Klassikerum 11:40 Uhr und der Fortsetzung «Findet Dorie» ► um 13:40 Uhr. Ab 15:30 Uhr öffnet RTL zum vorläufigen Abschluss der Sonderprogrammierung die Welt von. Das Finale gibt es dann um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere des Oscar-prämierten Filmsaus dem Jahr 2021. Um 22:25 Uhr folgt nochmit Kristen Stewart und Chris Hemsworth in den Hauptrollen. Vor der Primetime gibt es derweil neues von. Um 19:05 Uhr zeigt Inka Bause „Neues Babyglück auf den Höfen“.