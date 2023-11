«Schnäppchentest» mit Spar-Quoten

Quotennews

Mit dem Format «Die Landarztpraxis» fuhr Sat.1 – zumindest beim Gesamtpublikum – zufriedenstellende Werte ein.

Schon bei «Volles Haus! Sat.1 Live» sorgtenicht für hohe Quoten. Am Donnerstag sendete die Fernsehstation Sat.1 eine weitere Folge auf dem 18.00 Uhr Slot und erntete 0,39 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,11 Millionen auf dem Zettel, der Marktanteil wurde auf 4,0 Prozent beziffert. Eine bessere Figur machte, die schon am Mittwoch mit 0,89 Millionen Zuschauern überzeugte. Nun wurden 0,85 Millionen Zuschauer gemessen, die für 3,9 Prozent Marktanteil standen. Da sich die Serie an ein älteres Publikum richtet, sind die 0,21 Millionen Umworbenen und nur 5,8 Prozent in der Zielgruppe verschmerzbar.informierte zwischen 19.45 und 20.15 Uhr 0,60 Millionen Zuschauer, die Nachrichten aus Unterföhring wollten 2,4 Prozent der Zuschauer sehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,20 Millionen zu, die 4,5 Prozent Marktanteil holten. Mitwollte Sat.1 aufklären. Die von Matthias Killing moderierte Sendung war mit 0,79 Millionen Zuschauern aber kein Straßenfeger, der Marktanteil belief sich auf 3,2 Prozent. 0,26 Millionen Werberelevante führten zu 5,2 Prozent Marktanteil.In den kommenden Wochen sendet Sat.1 dienicht, da die Bambi-Verleihung und «Big Brother» anstehen. 0,50 Millionen Menschen verfolgten die letzte Ausgabe im November, die 2,9 Prozent Marktanteil stand. Dieses Mal stand der Konsum von Cannabis im Mittelpunkt. Bei den jungen Menschen waren 0,17 Millionen dabei, die einen Marktanteil von 4,6 Prozent brachten. Die «Sat.1 Reportage» zum Themaerreichte ab 23.20 Uhr noch 0,44 Millionen Zuschauer und führte zu 4,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,13 Millionen jungen Menschen verbuchte Sat.1 5,7 Prozent Marktanteil.