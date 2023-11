Die Schatzsuche von Joko und Klaas stößt auf großes Interesse

Quotennews

Diesmal hat sich das Duo etwas ganz besonders ausgedacht. Sowohl «TV Total» als auch «Zervakis & Opdenhövel. Live» verloren jedoch im Anschluss. «Doc Caro» punktete hingegen bei VOX.



Gestern hatten Joko und Klaas gegen ihren Sender gewonnen und sich so erneut 15 Minuten der Sendezeit gesichert. Bereits vor der Ausstrahlung kündigten sie in einer Videobotschaft an, dass sie seit Monaten Vorbereitungen getroffen haben. Aufgrund des größeren Projekts wurde ProSieben um mehr Sendezeit gebeten und so gab es gestern vorerst nur eine kurze Ansage. Die beiden starteten nämlich eine Schatzsuche für einen Koffer mit einem Inhalt von einer Million Euro. So werden bis zum kommenden Dienstag zur Primetime jeweils Hinweise in Form von Rätseln geliefert, welche schließlich zu den Koordinaten des Koffers führen.Die wenigen Minuten verfolgten 1,30 Millionen Fernsehende, was zu starken 5,1 Prozent Marktanteil führte. Auch bei den 0,75 Millionen Jüngeren kamen herausragende 13,4 Prozent zustande. Ab 20.22 Uhr startete schließlich, welches mit 1,21 Millionen Interessenten gegenüber der letzten Sendung verlor. So sank der Marktanteil von zuletzt 5,6 auf 4,7 Prozent. Bei den 0,68 Millionen Umworbenen rutschte die Quote von zuletzt 15,33 auf hohe 11,7 Prozent. Auchmusste so mit 0,42 Millionen Neugierigen und mageren 1,8 Prozent einen Dämpfer hinnehmen. Von zuletzt soliden 7,2 Prozent waren bei den 0,27 Millionen Werberelevanten noch mäßige 5,3 Prozent übrig.Dafür lief die Dokureihebei VOX zur bisherigen Höchstform an. Das Publikum vergrößerte sich von zuletzt 0,98 auf 1,19 Millionen Menschen. Somit landete man mit 4,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Die 0,47 Millionen 14-bis 49-Jährigen legten einen deutlichen Sprung von zuletzt soliden 6,5 auf nun hohe 8,4 Prozent hin.