Lange Klaas-Nacht schlägt sich wacker

Quotennews

«Joko & Klaas gegen ProSieben» lief deutlich besser als in den vergangenen Wochen.

Achja und @prosieben - wir hatten uns ja von den letzten #JKLive was aufgespart, falls ihr euch erinnert… Also macht euch keine Gedanken und so, und träumt heut Nacht was Schönes, aber wir sehen uns morgen Abend um 20:15 Uhr🤓 #jkvsp7 — Joko & Klaas (@jokoundklaas) November 7, 2023

0,74, 0,71 und 0,66 Millionen werberelevante Zuschauer schalteten die unterhaltsame Spielshowin den vergangenen Wochen ein. Zwar mag die Sendung immer noch zu den erfolgreichsten des Senders gehören, die Reichweiten sind aber auch die niedrigsten aller Zeiten. Am Dienstagabend sicherte man sich zwar 0,74 Millionen und verbuchte tolle 16,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, die 5,3 Prozent Marktanteil dabeihatten. Übrigens: Florida TV hat am Mittwoch 30 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.Um 00.20 Uhr wiederholte ProSieben die mit Katrin Bauerfeind, Oliver Kalkofe, Vanessa Mai, Bosse, Wincent Weiss und Johannes Oerding besetzte Sendung, die noch einmal 0,11 Millionen Menschen einsammelte. Bis 02.55 Uhr wurden 2,7 Prozent Marktanteil verbucht. Steven Gätjen, Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheidt lockten 0,08 Millionen Werberelevante ein, die 8,4 Prozent Marktanteil mitbrachten.Zwischenzeitlich sahen 0,34 Millionen Zuschauer eine neue Ausgabe von, die – anders als das Vor- und Nachprogramm – nicht aus München gesendet wurde. 3,0 Prozent Marktanteil holte die über einstündige Show, die ProSieben seit Jahren im Programm hat. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,23 Millionen, der Marktanteil wurde mit 9,8 Prozent beziffert. Schlaflosen wurde ab 02.55 Uhr noch einmal «Late Night Berlin» und zwei «Check Check»-Folgen angeboten, die allerdings nicht mehr in den Quoten abgebildet werden.