Showtime beendet «The Cirus»

US-Fernsehen

Am Sonntag, den 12. November, startet die achte und letzte Staffel.

Nach acht Staffeln und 130 Episoden endet die bahnbrechende, vierfach Emmy-nominierte politische Dokuserie- moderiert von John Heilemann, Mark McKinnon und Jennifer Palmieri - mit einer Episode zum Serienfinale am Sonntag, den 12. November um 19.00 Uhr auf Paramount+ mit dem Paramount+ with SHOWTIME und auf Showtime.Seit dem historischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 hat die Sendung die Zuschauer hinter die Kulissen und über die Schlagzeilen der größten politischen Geschichten der Nation innerhalb des Beltways und darüber hinaus gebracht - und dabei die rasante Perspektive vor Ort, den fesselnden und ungehinderten Zugang zu Insiderinformationen und die atemberaubende Kameraführung geliefert, für die die Show gefeiert wurde.In acht Staffeln hat «The Circus» alles miterlebt, von Trumps unerwartetem Sieg und seiner umstrittenen Amtszeit über die polarisierende Politik der Pandemie, die Wahl 2020 und den anschließenden Aufstand auf dem Capitol Hill bis hin zu Bidens Präsidentschaft in einer Zeit des internationalen Aufruhrs und vieles mehr. Die Moderatoren haben den Globus bereist, um den Zuschauern einen Blick auf das zu geben, was die Öffentlichkeit nur selten zu sehen bekommt, und um das hohe menschliche Drama zu erkunden, das der amerikanischen Politik innewohnt."Als wir 2016 mit «The Circus» begannen, dachten wir, dass es eine einmalige Sache sein würde. Acht Staffeln und 130 Episoden später sind wir immer noch begeistert, dass Showtime uns das Vertrauen und die Unterstützung gegeben hat, die uns auf dieser langen, seltsamen Reise am Laufen gehalten haben - und uns beweisen ließen, dass unsere Idee, eine wöchentliche Doku-Serie über die amerikanische Politik zu machen, die hinter die Kulissen blickt, gar nicht so abwegig war, wie es schien", sagt Moderator und ausführender Produzent John Heilemann. "Unser Glaube an die Wichtigkeit der Geschichte, über die wir berichtet haben, und unser Eifer, weiter darüber zu berichten, wie im Zirkus, hat sich nicht geändert. Wenn die Leute also fragen, was als Nächstes kommt, können wir nur sagen: Bleiben Sie dran."