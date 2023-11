Apple plant «Peanuts»-Film

Kino-News

Schon im nächsten Jahr könnte es einen Kinofilm geben.

Apple TV+ hat einen neuen, noch unbetitelten Peanuts-Film von WildBrain und Peanuts Worldwide angekündigt, der Snoopy und Charlie Brown bei ihrer bisher größten Herausforderung begleiten wird. Der neue Familienfilm, dessen Produktion in den WildBrain Studios für 2024 geplant ist, wird die Peanuts-Gang auf ein episches Abenteuer in die Großstadt führen, wo sie die wahre Bedeutung von Freundschaft erfahren und auf ihrem Weg überraschende neue Freunde treffen.Das Drehbuch stammt von Karey Kirkpatrick, der Autorin so beliebter Animationsfilme wie «Chicken Run», «Smallfoot» und «Over the Hedge», und basiert auf einer Originalgeschichte von Craig Schulz, Bryan Schulz und Cornelius Uliano, dem Team, das den preisgekrönten «The Peanuts Movie» geschrieben hat.Regie führt der zweifach für den Annie Award nominierte Steve Martino, Regisseur des Erfolgsfilms «The Peanuts Movie» aus dem Jahr 2015. Produziert wird der Film von der zweifach für den Academy Award nominierten Bonnie Arnold («How to Train Your Dragon»-Franchise)."Fans aller Altersgruppen sind von den Peanuts auf Apple TV+ begeistert", sagt Tara Sorensen, Leiterin des Bereichs Kinderprogramme bei Apple. "Mit unserer unübertroffenen Bibliothek an Peanuts-Titeln und unserer preisgekrönten Sammlung an Geschichten, die Kinder und Familien zusammenbringen, ist Apple TV+ das perfekte Zuhause für Snoopy und seine Freunde und bietet eine erstklassige Auswahl an Serien und Filmen mit den weltweit beliebtesten Zeichentrickfiguren. Wir können es kaum erwarten, dieses herzerwärmende neue Abenteuer mit Snoopy, Charlie Brown und der Bande in der großen Stadt zu erleben.