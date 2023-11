«The Floor» startet im Januar

US-Fernsehen

Die neue Spielshow wird auch in Deutschland anlaufen.

Die neue Spielshowmit Moderator und Produzent Rob Lowe hat am Dienstag, 2. Januar, auf FOX Premiere. Die Sendung ist ein spektakulärer Kampf der Gehirne, bei dem 81 Kandidaten auf 81 Feldern auf einem riesigen Game-Show-Fußboden stehen und um einen satten Preis von 250.000 Dollar kämpfen.«The Floor» wird von Eureka Productions, Talpa und BiggerStage produziert. John de Mol, Mark van Achterberg, Chris Culvenor, Paul Franklin, Eden Gaha, Wes Dening, Sean O'Riordan und Shane Byrne fungieren als ausführende Produzenten. Anthony Carbone fungiert als Showrunner und Rob Lowe als Produzent. Talpa ist der Schöpfer und Eigentümer des Formats The Floor, das in sechs Länder verkauft wurde, wobei die USA der siebte Markt sind.Das Sat.1-Team hat sich die Rechte ebenfalls gesichert. Das Format wurde von John de Mol mit seiner Firma Talpa Concepts entwickelt. In dieser Show treten 100 Kandidaten an. In 99 Duellen ermitteln sie die Sieger. Über das Preisgeld hat Sat.1 damals nicht gesprochen.