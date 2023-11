«The Bear» geht weiter

US-Fernsehen

Das erfolgreiche Drama um einen Koch bekommt eine dritte Runde.

FXs Hulu-Exklusivprogramm, die von der Kritik gefeierte und preisgekrönte Erfolgsserie, wurde für eine dritte Staffel verlängert, wie Nick Grad, Präsident von FX Entertainment, heute bekannt gab. Die ersten beiden Staffeln von «The Bear» sind derzeit exklusiv auf Hulu als Stream verfügbar.Die dritte Staffel wird in den USA auf Hulu, in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Ländern auf Disney+ verfügbar sein. «The Bear», das das Publikum in der ersten Staffel begeisterte und in der zweiten Staffel noch größere Erfolge erzielte, hat sich zu einem kulturellen Phänomen entwickelt", so Grad."Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior und dem Rest des kreativen Teams sowie der brillanten Besetzung um Jeremy Allen White, Ayo Edebiri und Ebon Moss-Bachrach. Was sie und die Crew geleistet haben, ist wirklich bemerkenswert, und wir und unsere Partner bei Hulu freuen uns gemeinsam mit den Fans auf das nächste Kapitel in der Geschichte von «The Bear»."