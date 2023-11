«Rampensau»-Feld ist komplett

TV-News

Joyn nannte alle 16 Teilnehmer der ersten deutschen «Forsthaus Rampensau»-Auflage, die ab Dezember bei Joyn zu sehen ist.

Eine Woche nach Bekanntgabe, wannbei Joyn startet wird, hat der Streamingdienst das komplette Teilnehmerfeld der Reality-Show bekannt gegeben. Bei der deutschen Adaption des österreichischen ATV-Formats, das ab Freitag, 8. Dezember, beginnt, sind unter anderem Matthias Mangiapane und seine Mutter Dagmar dabei. Einen gewissen Altersunterschied weist auch das Paar bestehend aus Reality-Star Samy Dylan und der selbsternannten „50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin“ Nadine „Nana“ Miree auf.Die weiteren Paare bestehen aus den Reality-Sternchen Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre, Jada und Joelina Karabas, die Töchter der Mallorca-Auswanderin Danni Büchner, dem Fitness-Influencer-Couple Cedric Beidinger und Hanna Annika sowie den «Beauty & The Nerd»-Beautys Natascha und Beverly.Sie treten in sieben Folgen gegen die bereits bekannten Paare John Friedmann und Florian Simbeck, die besser als das Comedy-Duo Erkan und Stefan bekannt sind, Jasmin Herren und ihr Lebenspartner Philipp Bender sowie den Models Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj an. Auf die Kandidaten warten skurrile Spiele, Nominierungsprozesse und ein „furioses Forsthaus-Finale“. Das Siegerpaar gewinnt 25.000 Euro.