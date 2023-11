«The Marvels»: Tessa Thompson ist dabei

Kino-News

Der Marvel-Charaktere Valkyrie ist laut Trailer aufgetaucht.

Marvel hat einen neuen Auftritt in der Superheldenreiheangekündigt. Der Trailer wurde in der Werbepause von «Monday Night Football» auf ABC und ESPN gezeigt und bestätigte Spekulationen, dass die «Thor»-Heldin Tessa Thompson auftreten könnte. «The Marvels»-Regisseurin Nia DaCostas und Tessa Thompson haben bereits bei dem Film «Little Woods» zusammengearbeitet.Drei Helden - Carol Danvers alias Captain Marvel (Oscar-Preisträgerin Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) und Kamala Khan alias Ms. Marvel (Iman Vellani) - stehen im Mittelpunkt des neuesten MCU-Films, der am Freitag in die US-Kinos kommt. Der Trailer blickt zurück auf den Krieg der Avengers gegen Thanos - einschließlich einer kurzen Teambildungssequenz, in der sich alle Superheldinnen des MCU hinter Captain Marvel scharen - und zeigt, was für das Trio auf dem Spiel stehen wird, wenn sie es mit einem mächtigen neuen Feind, dem Kree-Revolutionär Dar-Benn (Zawe Ashton), zu tun bekommen."Erlebe den Moment, der alles verändern wird", heißt es im Trailer, während intensive Aufnahmen ihres Kampfes gegen Dar-Benn eingespielt werden. Wenig später erscheint Thompsons Walküre und sagt zu Captain Marvel: "Du kannst aufrecht stehen, ohne allein zu sein".