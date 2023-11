«München Mord» gewinnt den Samstag

Quotennews

Mit «München Mord» holt sich der nächste ZDF-Krimi den Reichweiten-Sieg.

Kriminalgeschichten aus dem ZDF sind einfach gut. So schlicht muss es an dieser Stelle formuliert werden. Während zuletzt «Jenseits der Spree» an Freitagen komplett dominiert, holt sichmit dem neuen Fallkurzerhand grandiose 6,65 Millionen Zuschauer. Das bringt dem Zweiten natürlich den Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite ein, der Marktanteil brillierte hier mit 25,1 Prozent. Die für die öffentlich-rechtlichen Sender weniger relevanten 14- bis 49-Jährige zeigten sich mit 0,47 Millionen Zuschauern und 8,8 Prozent ebenfalls im grünen Bereich.Rein nach der Gesamtreichweite holt sich die «Tagesschau» aus dem Ersten Platz zwei, doch mit 5,84 Millionen Zuschauern hatte der ZDF-Krimi schon einen ordentlichen Vorsprung. Dennoch gefallen die 23,2 Prozent Marktanteil natürlich. Platz drei holt sich die Primetime-Show, das auf 5,04 Millionen Zuschauer und 21,0 Prozent am Markt kommt. Hier wird dann auch die Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen interessant.Starke 0,66 Millionen Jüngere lassen jegliches privates Format hinter sich, da wundern die exzellenten 13,2 Prozent am entsprechenden Markt nicht. Dennoch reicht das nicht für Platz eins, der geht an die «Tagesschau» mit dominanten 1,03 Millionen jüngeren Fernsehenden. Für das News-Format waren 20,3 Prozent drin.