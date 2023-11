«Brat Love Judy»-Special hat einen Termin

US-Fernsehen

Ende November möchte der Sender WE tv die Sendung senden.

Seit drei Staffeln haben wir das dynamische Duo Da Brat und Jesseca "Judy" Harris-Dupart durch die Höhen und Tiefen ihrer Verlobung, Hochzeit und Schwangerschaft begleitet. Jetzt nehmen sie uns mit auf ihre bisher intimste Reise... die Geburt ihres Babys!, hat am Donnerstag, den 30. November um 21 Uhr auf WE tv Premiere.In diesem fünfteiligen Special bekommen die Fans einen Platz in der ersten Reihe, um all den Spaß und das Chaos mitzuerleben, wenn Brat und Judy sich gemeinsam auf die turbulente Reise der Elternschaft begeben. Ihre privatesten Momente werden durch nie zuvor gezeigte Selbstaufnahmen, Social-Media-Clips, On-The-Fly-Interviews und Verité gezeigt. Jede Episode ist um ein Kapitel aus einem "Geschichtenbuch" herum aufgebaut, das sie für ihren Sohn erzählen, damit er eines Tages auf die ersten Monate seines Lebens zurückblicken kann (und hoffentlich viel zu lachen hat).Vom Wechseln schmutziger Windeln über das Abpumpen der Brust bis hin zum Aufwachen mitten in der Nacht werden wir Zeuge einer neuen Seite des Paares bei der Bewältigung der Mutterschaft. Wie wird sich der zusätzliche Druck und Stress, den ein Baby mit sich bringt, auf die Beziehung und das Arbeitsleben von Brat und Judy auswirken? Werden sie es schaffen, Ruhm und Familie mit einem neuen Baby unter einen Hut zu bringen? Schalten Sie am Donnerstag, den 30. November um 21 Uhr ET auf WE tv ein und finden Sie es heraus!«Brat Loves Judy: The Baby Special» wird von Tara Long, Gennifer Gardiner und Ben Mergarel von Entertainment One (eOne) produziert, neben Datari Turner, die für Datari Turner Productions produziert. Kourtney Smith und Sun De Graaph fungieren als Showrunner. Da Brat und Jesseca "Judy" Dupart fungieren ebenfalls als Executive Producer der Serie. Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted und Ashley McFarlin VP Development & Original Production, Scripted sind Executive Producer für WE tv.