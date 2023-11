«Tiny Chef Show» geht weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel soll im November und Dezember ausgestrahlt werden.

Nickelodeon sorgt mit der Verlängerung der mit dem Annie Award ausgezeichnetenmit der kulinarischen Social-Media-Sensation Tiny Chef für Nachschlag. Die zweite Staffel (22 halbstündige Episoden) wird in Zusammenarbeit mit Imagine Television und Nickelodeon Animation produziert und folgt dem Chefkoch bei seinen brandneuen pflanzenfressenden Abenteuern und kocht eine frische Auswahl an pflanzlichen Rezepten und mundgerechten Mahlzeiten in seinem Baumstumpf-Haus. Er bereitet Tee für die Bienenkönigin zu, versucht sich in Zauberei und stellt sich seiner ultimativen Angst vor dem Zwiebelschneiden – in der Küche des Chefkochs ist alles möglich. Die neue Staffel wird mit zwei brandneuen Feiertags-Specials beginnen: "Fwendsgiving", das am Montag, 20. November, um 11:30 Uhr Premiere hat, und "Tiny Chef's Marvelous Mish Mesh Special" am Montag, 4. Dezember, um 11:30 Uhr.In "Fwendsgiving", bei dem Jackie Tohn («GLOW») als Special Guest zu Gast ist, bereitet der Chefkoch ein Festmahl zu, um seine Freunde zu Hause willkommen zu heißen, aber als ein Schneesturm aufzieht, muss er vielleicht alleine essen. In "Tiny Chef's Marvelous Mish Mesh Special" veranstaltet Chefkoch eine Feier der beliebtesten Feiertagstraditionen mit seinen prominenten Freunden: Die für den Golden Globe nominierte Kristen Bell («The Good Place»), die für den Emmy nominierte Mayim Bialik («The Big Bang Theory»), Kira Kosarin («The Thundermans»), und Santa J. Claus. Der Chefkoch backt seine wunderbaren Mish-Mesh-Kekse und hebt einen auf, um ihn dem Weihnachtsmann zu schenken - nur hat er vergessen, dem Weihnachtsmann seine Einladung zu schicken. In der Folge ist auch Alan Cumming («The Good Wife») als Sprecher zu hören. Die zweite Staffel der Tiny Chef Show wird in den USA auf den Vorschulplattformen von Nick sowie international auf den Kanälen von Nickelodeon und Nick Jr. ausgestrahlt.Die erste Staffel der «Tiny Chef Show», die ab sofort auf Paramount+ zu sehen ist, wird von RuPaul als Moderator und einer Reihe von prominenten Gästen moderiert, darunter: Bell, Sky & Ocean Brown, Tabitha Brown, Josh Dela Cruz, Josh Gad, Liza Koshy, RZA, That Girl Lay Lay und Keith L. Williams. Mit der Hilfe von Chefs berühmten Freunden und anderen winzigen Kumpels - Olly, Chefs enthusiastischer Roboterkumpel; Ruby, Chefs wuschelige Raupe; Henry, eine treue Schnecke; und Stump Band, die Hausmusikgruppe der Show - folgt die erste Staffel Chef, wie er neue Herausforderungen meistert und köstliche vegetarische Gerichte in seiner winzigen Küche zaubert.