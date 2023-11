«Trial by Jury» darf bei VOXup ran

TV-News

Nach zwei weiteren Spin-offs hat der Spartensender weitere Klassiker im Programm.

Zunächst wiederholte VOXup die Serie «Law & Order: UK», ehe das Spin-off «Law & Order: Paris» bis zum 14. November ausgestrahlt wird. Einen Tag später kommt die erste und einzige Staffel von, deren Tage aber auch schon wieder bald gezählt sind.Die Fernsehstation aus Köln setzt auf, die ab Montag, den 27. November, in Doppelfolgen ab 18.30 Uhr gesendet wird. Die Serie ist der dritte Ableger der im März 2005 in den USA gestarteten Serie «Law & Order», in der weniger die polizeilichen Ermittlungen im Vordergrund stehen, sondern die Darstellung von Verbrechen aus der Sicht von Richtern, Anwälten, Angeklagten und Geschworenen.Zum Auftakt von «Law & Order: Trial by Jury» fehlt seit 18 Monaten jede Spur von der Schauspielerin Dede Blaylock. Ihre Mutter Lynn wirft Dedes Produzenten und Liebhaber Kurt vor, ihre Tochter getötet zu haben. Lynn hat Beweise dafür, dass Dede schwanger war. Wollte Kurt das Baby möglicherweise nicht und hat Dede aus diesem Grund ermordet? Noch wurde Dedes Leiche aber nicht gefunden. Daher erscheint es nicht ausgeschlossen zu sein, dass sie möglicherweise sogar noch am Leben ist.