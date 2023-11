Zehn neue «Anwälte der Toten  Im Kopf des Mörders»-Folgen

TV-News

RTL Crime strahlt die neuen Geschichten am Sonntagabend um 20.15 Uhr aus.

Premiere für die vierte Staffel von. Die Produzenten aus Großbritannien haben insgesamt zehn neue Geschichten produziert. Das Original kommt von Sky und bestand aus den Formaten «Britain’s Most Evil Killers», «World’s Most Evil Killers» und «Ireland’s Most Evil Killers». Der Startschuss der neuen Episoden erfolgt am Sonntag, den 10. Dezember 2023, um 20.15 Uhr.Jede Folge untersucht den Fall eines ausgewählten Mörders, beginnend mit einem Überblick über das begangene Verbrechen, den Hintergrund, die gesammelten Beweise und eine Reihe von Interviews mit Polizeiermittlern, Reportern, Familienmitgliedern und Angehörigen der Opfer, um die Fakten im Detail zu erklären.In der ersten neuen Folge steht Lesley Ford im Mittelpunkt. Die Mutter von sechs Kindern, feierte ihren 36. Geburtstag. Am Ende des Sommers ist sie gemeinsam mit vier ihrer Sprösslinge plötzlich spurlos verschwunden. Ihr Ehemann Lee Ford erzählt beiläufig, dass seine Frau und die Stiefkinder ihn verlassen hätten. Wohin, weiß er nicht. Die grausame Wahrheit: Nach einem Streit mit Lesley hat er sie und die vier Kinder erdrosselt und unter dem Holzschuppen im Garten begraben.