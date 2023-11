«Sweet Home» geht weiter

International

In der zweiten Staffel müssen die Menschen wieder ums Überleben kämpfen.

Nachdem sie als erste K-Kreaturenserie die Welt erobert hat, kehrtam 1. Dezember für die zweite Staffel zurück. In einer Welt, in der das Verlangen monströs wird, folgt die zweite «Sweet Home»-Staffel den Überlebenden von Green Home und Hyun-su, die an neuen Orten ums Überleben kämpfen, während andere Wesen und mysteriöse Phänomene auftauchen.Der Trailer zeigt ein verfallenes Baseballstadion, das als Kulisse für die Handlung der kommenden Staffel dient. Die Hauptcharaktere verlassen das Green Home, den Schauplatz ihrer früheren Monsterschlachten, und sind gezwungen, sich in die Außenwelt zu begeben. Die Überlebenden haben sich in den Überresten des Stadions versammelt und eine Gemeinschaft gebildet, aber sie können ihre Wachsamkeit noch nicht aufgeben. Die sich entwickelnde Handlung verspricht eine erhöhte Spannung, da die Charaktere in verschiedenen Umgebungen mit neuen Gefahren konfrontiert werden, in denen sie sowohl gegen äußere Monster als auch gegen ihre eigenen monströsen Begierden kämpfen müssen.Song Kang kehrt als Hyun-su zurück, der im Trailer zur Terminankündigung gezeigt wird, wie er in einem Käfig an einen geheimnisvollen Ort gebracht wird. Unter den Augen einer Stimme, die behauptet, auf ihn gewartet zu haben, fragt Hyun-su entschlossen, was er zu tun hat. Was kann Hyun-su tun, während die Überlebenden weiterhin mit der Bedrohung durch die Monsterisierung und die randalierenden Monstergruppen zu kämpfen haben? Ist er tatsächlich der Retter, der alle aus diesem Albtraum retten kann?