US-Fernsehen

Das Comedy-Special wurde im Herbst in London aufgezeichnet.

Leo Reichs erstes Solo-Stand-up-Comedy-Specialwird diesen Dezember auf HBO debütieren und als Stream auf Max verfügbar sein. Nach begeisterten Kritiken beim Edinburgh Fringe Festival und einer Off-Broadway-Aufführung wurde das Special von A24 im Herbst im EartH in London aufgezeichnet.Leo Reich, Star und ausführender Produzent, Zitat: "Die Möglichkeit zu haben, diese extravagante, schräge, überdrehte und anstrengende Show in ein Comedy-Special zu verwandeln, ist an sich schon ein wahr gewordener Traum. Aber es mit A24 und HBO machen zu können, ist mehr als ein Traum. Etwas mit dem kreativsten Produktionshaus für den innovativsten Sender machen zu können, ist ein Privileg, das normalerweise nur Zendaya zuteil wird. Ich fühle mich geehrt, dass diese geschichtsträchtigen Institutionen ihren tadellosen Ruf aufs Spiel setzen, indem sie ihre Namen für meine schwule kleine Comedy-Show hergeben. Gott segne sie. Ihre Beerdigung!"Nina Rosenstein, EVP, HBO Programming, Late Night & Specials, Zitat: "Als wir Leo zum ersten Mal sahen, waren wir von seinem unglaublichen Talent so beeindruckt. Er ist ein wahnsinnig witziger Autor, ein spektakulärer Performer, und seine Musiknummern sind geradezu episch. In diesem Special geht er in die Vollen und verleiht ihm so viele Facetten, dass es einfach Spaß macht, ihm zuzusehen."