«Bye Bye Barry» geht los

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm erscheint am 21. November bei Amazon.

, der endgültige Bericht aus erster Hand über Barry Sanders' bemerkenswerte Lebensgeschichte, wird am 21. November exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Gebieten weltweit, mit Ausnahme von Japan, ausgestrahlt. Prime Video hat in Verbindung mit der Ankündigung des Premierentermins auch einen Teaser-Trailer veröffentlicht.«Bye Bye Barry» ist der lang erwartete, abendfüllende Dokumentarfilm, der in intimen Details die beispiellose Reise von Barry Sanders zeigt. Sanders, einer der Giganten des Sports, hatte einen Stil und ein Flair, das nie wieder erreicht wurde. Seine rekordverdächtige Karriere sowohl an der Oklahoma State – wo er 1988 die Heisman Trophy gewann – als auch bei den Detroit Lions schuf einen Standard, der für immer gefeiert werden wird. Im Jahr 2003 wurde er in die College Football Hall of Fame und 2004 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Seine Profikarriere dauerte zehn Jahre, in denen er als Rookie des Jahres ausgezeichnet wurde, 1997 zum wertvollsten Spieler der Liga ernannt wurde, viermaliger Rushing-Champion war, in jeder Saison mehr als 1.000 Yards erlief, sechsmal in die erste Mannschaft der All-Pro gewählt und in zehn Pro Bowls berufen wurde."Barry Sanders ist der beste Running Back, der jemals gespielt hat", sagte Matt Newman, Leiter der Prime Video Original Sportinhalte. "Wir alle haben seine Highlights gesehen und uns gewünscht, er hätte länger in der NFL gespielt, und wir haben uns gefragt, warum er wirklich so abrupt zurückgetreten ist. Wir freuen uns sehr, auf seine außergewöhnliche Karriere zurückzublicken und eine der größten Ikonen des Sports besser zu verstehen."