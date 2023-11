«American Horror Story» läuft bei Fun

TV-News

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun wird fünf Folgen als Deutschlandpremiere ausstrahlen.

Der Bezahlfernsehsender ProSieben Fun wird ab Freitag, den 24. November 2023, um 20.15 Uhrals Deutschlandpremiere ausstrahlen. Das Unternehmen teilte mit, das man fünf Episoden der zwölften Staffel senden wird. Die neue Runde ist unter anderem mit Emma Roberts, Matt Czuchry und Kim Kardashian besetzt.Es spukt gewaltig in den USA: Rachesüchtige Geister treiben ihr Unwesen in einem alten Herrenhaus in Boston und sind auf dem besten Wege, eine ganze Familie auszulöschen. Die finstere Irrenanstalt Briarcliff wird von übernatürlichen Kreaturen heimgesucht, die Ärzte und Patienten an den Rand des Wahnsinns treiben. Hexen machen New Orleans unsicher. Die schwierigste Aufgabe der Protagonisten ist es jedoch, die eigenen Leichen aus dem Keller zu schaffen.Die erfolgreiche Schauspielerin Anna (Roberts) wünscht sich nichts sehnlicher, als schwanger zu werden. Nach einer Eizellenentnahme wächst ihre Hoffnung zunächst, doch kurz darauf ereignen sich immer wieder merkwürdige Geschehnisse, die Anna beunruhigen. Sie fühlt sich verfolgt und zweifelt langsam an ihrem Verstand.