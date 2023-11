AMC-Gewinne brechen ein

Wirtschaft

Die Zahl der Abonnenten im Streamingbereich wuchs um 0,1 Millionen.

Der Unterhaltungskonzern AMC Networks hat am Freitag seine Zahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt. In den Monaten Juli, August und September 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 636,954 Millionen US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 681,843 Millionen US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen schrumpfte um knapp neun Prozent auf 177,268 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn betrug immerhin noch 120,850 Millionen US-Dollar (-19,8 Prozent).Der Umsatz stammt mit 541,198 Millionen US-Dollar hauptsächlich aus dem amerikanischen und kanadischen Markt, international wurden 97,598 Millionen US-Dollar umgesetzt. Das Highlight des Quartals war die Einführung der werbeunterstützten Version von AMC+, die Werbung in das gesamte Vertriebs-Ökosystem des Unternehmens bringt und zukünftige Bündelungsmöglichkeiten verbessert. Zum 30. September lag die Zahl der Abonnenten bei 11,1 Millionen, was einem Zuwachs von 100.000 Abonnenten entspricht. Zu einem früheren Zeitpunkt lag die Zahl der Abonnenten bei 11,8 Millionen.CEO Kristin Dolan sagte: "In dieser Zeit des Experimentierens und des Wandels in unserer Branche halten wir an unserem Plan fest und führen das Geschäft effektiv, indem wir uns auf qualitativ hochwertige Programme, starke Partnerschaften und Rentabilität konzentrieren. Neben der Einführung einer werbegestützten Version von AMC+ haben wir unsere Führungsposition in der TV-Werbung durch die Einführung von Programmatic Buying auf unseren linearen Netzwerken ausgebaut - ein Novum in der Branche. Beispiele für Partnerschaften waren ein Werbe-Pop-up auf Max und eine starke Präsenz auf dem neuen Xumo-Angebot von Comcast und Charter. «The Walking Dead: Daryl Dixon» war die bisher größte Premiere für AMC+, eines von vielen Programmhighlights in diesem Quartal. Wir sind gut aufgestellt, um unsere Ziele für den Free Cash Flow in diesem Jahr zu erreichen und konzentrieren uns weiterhin auf verantwortungsbewusste Investitionen in Inhalte und deren Monetarisierung über eine breite Palette von Vertriebsplattformen und Lizenzierungsmöglichkeiten".