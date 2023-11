VOD-Charts

Darüber hinaus gaben «Dark» und «Breaking Bad» ihr Top10-Comeback. Und «Friends»-Fans nahmen Abschied von Matthew Perry.

Rund einen Monat lang steht nun «Shameless» bei Netflix auf Abruf bereit und die Showtime-Serie machte seitdem eine tolle Entwicklung durch. Vor zwei Wochen schaffte man erstmals den Sprung in die Top10, vergangene Woche verdoppelte man fast die Abrufzahlen auf über sieben Millionen. Auch in dieser Woche reicht es für Platz. Die Frage: Stieg die Reichweite erneut an? Die Antwort gibt es später. Zunächst feiertesein Comeback unter den zehn meistgesehenen Streamingtitel der 44. Kalenderwoche. 1,44 Millionen Mal wurde das Serienhighlight von AMC abgerufen.Knapp davor reihte sichein. Die Mockumentary-Reihe brachte es zwischen dem 27. Oktober und 2. November auf 1,49 Millionen Aufrufe. 100.000 Klicks mehr generierte die türkische Netflix-Serie, die wohl in Vorfreude auf die dritte Staffel, die am heutigen Freitag, 3. November, erscheint, 1,59 Millionen Mal angeschaut wurde. Mit 1,73 Millionen Klicks kehrte derweilin die Top10 zurück und belegte Platz sieben.Nach dem Tod von Matthew Perry wollten die Fanssehen, in der der Schauspieler Chandler Bing verkörperte und zum Liebling aufstieg. In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete die Sitcom eine Reichweite von 1,77 Millionen. Ebenfalls aus dem Bereich Comedy stammte Platz fünf.riss mit 2,50 Millionen eine Lücke. Noch größer ist der Abstand zu Platz vier, denbelegte. Laut Goldmedia wurde die Krimi-Serie 3,82 Millionen Mal angesteuert.Auf dem Treppchen liegt das Feld eng beieinander, dennundtrennen weniger als 100.000 Klicks. Die Polizei-Dramedy erreichte 4,18 Millionen Abrufe, während die Nerd-Sitcom 4,26 Millionen einheimste.verteidigt, wie erwähnt, die Spitzenposition, musste sich diesmal aber mit 4,78 Millionen Aufrufen begnügen – trotzdem eine gute Leistung.