Neuzugang bei «Harter Brocken»

TV-News

Aljoscha Stadelmann steht zum neunten Mal als Dorfsheriff Frank Koops vor der Kamera. Nicht mehr mit dabei ist Moritz Führmann, der von Jakob Benkhofer ersetzt wird.

In rund zwei Wochen sendet Das Erste den achten Film der Reihe. Am 18. November geht es in „Der Goldrausch“ um einen Nachbarschaftsstreit, der sich zu einem mörderischen Fall entwickelt. Damit will es die ARD aber nicht belassen, sondern kündigte bereits im Vorfeld der Ausstrahlung eine Fortsetzung der Reihe mit Aljoscha Stadelmann als Dorfsheriff Frank Koops an. Im Oberharzer Städtchen St. Andreasberg fiel vor wenigen Tagen die erste Klappe für „Die Erpressung“ (Arbeitstitel), dem neunten Film der Reihe.Neben Stadelmann kehrt Anna Fischer in ihre Rolle als Koops‘ Kollegin Mette Vogt Kollegin zurück. Nicht mehr mit dabei ist Moritz Führmann, der durch Jakob Benkhofer ersetzt wird. Benkhofer übernimmt die Rolle als Koops‘ bester Freund und Briefträgre Heiner Kelzenberg. In Episodenrollen sind unter anderem Uwe Preuss, Irene Rindje, André Hennicke Winnie Böwe, Tom Keune und Nagmeh Alaei zu sehen. Regie führt Hanno Olderdissen nach dem Drehbuch von Klaus Burck und Michael Knoll. Odeon Fiction zeichnet für die Produktion verantwortlich, Lynn Schmitz fungiert als Produzent, Producerin ist Lucy Malou Schaaf.Zum Inhalt von «Die Erpressung»: Die LKA-Beamten Sabine Berger (Irene Rindje), Oliver Mienle (André Hennicke) und Franziska Langer (Kathleen Gallego Zapata) zahlen Schweigegeld, damit ihre Vergangenheit als DDR-Agenten nicht ans Licht kommt. Als Mienle den Erpresser in St. Andreasberg ortet, möchte das Trio endlich den Mikrofilm mit den belastenden Beweisen aus der Welt schaffen. Kurz darauf sieht sich Dorfsheriff Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) mit der tot auf den Schienen der Harzbahn liegenden Langer konfrontiert. Denn Horst Witt (Uwe Preuss), der Erpresser und pensionierter Mitarbeiter der Bundesbehörde für die Aufarbeitung von Stasi-Unterlagen, erwies sich als wehrhafter als gedacht. Aber auch er wurde bei dem Aufeinandertreffen mit Langer schwer verletzt und ist untergetaucht. Koops nimmt die Ermittlungen auf, wobei ihm immer wieder Berger und Mienle in die Quere kommen.