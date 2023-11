ARD startet «Klein gegen Groß»-Spin-off in der Mediathek

TV-News

In dem Online-Format stellt sich der Fitness-YouTuber Sascha Huber verschiedenen sportlichen Herausforderungen.

Am Samstagabend präsentiert Kai Pflaume eine neue Ausgabe der Primetime-Show, die zuletzt stets über fünf Millionen Zuschauer verfolgten und damit dem Ersten tolle Marktanteile bei Jung und Alt bescherten. Nun hat der federführende NDR ein neues Spin-off des Unterhaltungsformats angekündigt, das ebenfalls ab dem morgigen Samstag, 4. November, in der ARD-Mediathek abrufbar ist.Darin stellt sich der Fitness-YouTuber Sascha Huber spektakulären Outdoor-Duellen. Dabei fordern fünf sportbegeisterte Kinder in fünf Episoden den Österreicher heraus. Jedes Kind ist im Leistungssport aktiv und beherrscht eine andere Disziplin. So begibt sich Huber unter anderem an den Ski-Lift, auf den Bergsee und unter die Ski-Schanze. Kai Pflaume kommentiert die actiongeladenen Challenges.Sascha Huber: „Es war echt eine einmalige Erfahrung, die Challenges gegen die Kids zu spielen. Das Konzept, das Produktionsteam, das Wetter und die Landschaft waren ein Traum. Das waren einfach super Drehtage. Die Kinder hatten Spaß, wir hatten Spaß und gute Laune. Ich freu' mich schon mega auf die Veröffentlichung!“, so Sascha Huber, der auf YouTube knapp 1,7 Millionen Abonnenten zählt. Alle Folgen vonwerden in voller Länge auch auf dem YouTube-Kanal und in Highlight-Sequenzen auf dem TikTok-Kanal von «Klein gegen Groß» veröffentlicht.