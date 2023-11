BBC-Serie landet bei Ovation TV

US-Fernsehen

Die neue Miniserie «The Silence» dreht sich um eine gehörlose 18-Jährige.

Der US-Kultursender Ovation TV kündigt die nächste spannende Serie an, die in seiner Mystery Alley am Samstagabend ausgestrahlt wird. Die BBC-Miniserie «The Silence» ► handelt von einer gehörlosen 18-Jährigen, die darum kämpft, ihren Platz in der hörenden Welt zu finden, nachdem sie ein Cochlea-Implantat erhalten hat.Dieser Prozess wird lebensbedrohlich, als sie Zeugin des Mordes an einer Polizistin wird, was die widerstrebende Teenagerin in eine Kakophonie aus Polizeikorruption, Verrat, Drogen und Mord stürzt. Die vierteilige Serie mit Genevieve Barr, Douglas Henshall, Dervla Kirwan, Richie Campbell, Gina McKee und Hugh Bonneville in den Hauptrollen wird am Samstag, den 11. November um 19 Uhr auf Ovation TV ausgestrahlt.Als die 18-jährige Amelia ein Cochlea-Implantat erhält, muss das gehörlose Mädchen zum ersten Mal lernen, Geräusche wahrzunehmen. Um sich an die hörende Welt zu gewöhnen und sich von ihren überfürsorglichen Eltern zu lösen, zieht sie zu ihrem Onkel, einem Mordkommissar, ihrer netten Tante und deren partyfreudigen Kindern. Doch als Amelia einen Mord beobachtet, wird sie zur Hauptzeugin im Fall ihres Onkels Jim.