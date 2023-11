«Die Nanny» wirbelt Freitag durcheinander

TV-News

Ab Dezember bekommen die RTLup-Zuschauer einen Marathon serviert.

Derzeit können sich die Fernsehzuschauer bei RTLup am Freitagabend aus einem Mix an «Ritas Welt», «Nikola» und «Golden Girls» erfreuen. Ab Freitag, den 1. Dezember 2023, wird der Freitagabend neu geordnet. Neu ist die Wiederholung der amerikanischen Sitcom, die künftig zwischen 20.15 und 22.00 Uhr ausgestrahlt wird.Die Serie startet so: Fran Fine, lebenslustige Verkäuferin im Brautsalon ihres Verlobten Danny, findet heraus, dass der ein Verhältnis hat. Mit der Trennung verliert Fran gleichzeitig auch ihren Job. Zufällig landet sie im Haus des Broadwayproduzenten Maxwell Sheffield. Der ist auf der Suche nach einem neuen Kindermädchen. Fran wird bei ihrer Ankunft irrtümlich für die Bewerberin gehalten. In seiner Not willigt Maxwell Sheffield ein, es mit Fran zu versuchen.Die Sitcom «Ritas Welt» beginnt künftig um 22.00 Uhr, «Nikola» wird um 23.20 Uhr gesendet. «Golden Girls» ist nicht mehr Teil des Abends. Die goldenen Mädels waren zwischen 1985 und 1992 im NBC-Programm zu Hause, in Deutschland debütierte die Serie im Ersten.