«How to Become a Mob Boss» beginnt

Die sechsteilige Serie startet Mitte November bei Netflix.

Netflix startet am Dienstag, den 14. November 2023, die sechsteilige Dokumentations-Reihe. Erzähler Peter Dinklage führt die Zuschauer durch diesen satirischen Leitfaden, der den Aufstieg und Fall der berüchtigtsten Mafiabosse der Geschichte – von Al Capone bis Pablo Escobar – und ihre Erfolgstaktiken beleuchtet.Hinter den Kulissen waren Jonas Bell Pasht (Citizen Jones), Jonah Bekhor (Citizen Jones), Peter Dinklage (Estuary Films), David Ginsberg (Estuary Films) und Jake Laufer für das Projekt verantwortlich, das von den Firmen Citizien Jones und Estuary Films Productions umgesetzt wurde.In einer Zeit, in der das organisierte Verbrechen weltweit über 1 Billion Dollar einnimmt, in der CEOs die Regeln nach ihrem Gusto biegen und in der sich Politiker zunehmend wie Mafia-Bosse verhalten, könnten wir uns nicht mehr darauf freuen, «How to Become a Mob Boss» zu zeigen. Die Serie lüftet den Vorhang in der Schattenwelt des organisierten Verbrechens und bietet eine provokante, warnende Geschichte über die Gefahren des Strebens nach Macht um jeden Preis. „Wie schon bei «How to Become a Tyrant» und «How to Become a Cult Leader» wollen wir den Zuschauern helfen, die Taktiken dieser berüchtigten Personen zu erkennen und sich vor ihnen zu schützen, wenn sie ihnen in ihren eigenen Führungspositionen und in der Welt begegnen“, teilte die Produktionsfirma mit.