«B:Real - Echte Promis, echtes Leben» echt schlecht

Seit nun knapp vier Monaten versucht sich RTLZWEI mit «B:Real». Seit nun knapp vier Monaten läuft es schlecht.

Da kann mehr als getrost wohl ein Haken dran gemacht werden.ist ein Flopp auf ganzer Linie. Währen man sich in Grünwald zu Beginn der Show noch mit Marktanteilen zwischen 4 und 5 Prozent am Zielgruppen-Markt hat herausreden können, ist mittlerweile die harte Realität einer schlechten TV-Show angekommen. Teilweise fiel die unter der Woche täglich gezeigte Show schon auf bis zu 0,07 Millionen Zuschauer zurück, da erscheinen die gestern erreichten 0,10 Millionen beinah gut.Dennoch erschreckt ein Marktanteil von 0,7 Prozent um 17 Uhr, selbst bei RTLZWEI . Die Zielgruppe zieht seit mehreren Wochen und Monaten den sprichwörtlichen Karren auch nicht mehr aus dem Dreck - gestern schaffte es das Format auf 2,0 Prozent bei 0,05 Millionen Umworbenen. Noch schlimmer dürft sein, dass «B:Real» auch die folgenden Formate mit in den Abgrund zieht.ist gleichermaßen aus seinen besten Tagen heraus, das ist bekannt. Doch vor dem 12. Juni und dem Start von «B:Real» schaffte es die Soap zumindest einigermaßen konstant auf über 0,2 Millionen Zuschauer.Seit diesem 25. Juni erreichten genau drei Episoden aus Köln mehr als 0,2 Millionen Zuschauer. Gestern sollten miserable 0,09 Millionen Zuschauer einschalten, im Gesamten wohlgemerkt. Der Marktanteil rutscht damit auf 0,5 Prozent runter, die Zielgruppe wirkt mit 1,7 Prozent quasi gut. Begeistert aber auch lediglich 0,05 Millionen Werberelevante.