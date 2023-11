Alle sehen «Was ihr nicht seht»

Quotennews

Der «Tatort» am Sonntag holt sich kurzerhand die beste Reichweite des Tages.

Keine große Überraschung am ersten Sonntag im November. Der neueholt sich mit 8,97 Millionen Zuschauern die beste Reichweite des gesamten Sendetages. Das 20:15 Uhr-Programm sichert dem Ersten damit einen satten Marktanteil von 29,9 Prozent. Inhaltlich beschäftigt sich der Krimi mit Karin Hanczewski und Cornelia Gröschel mit einer jungen Frau, die samt Messer in der Hand neben ihrem erstochenen Freund aufwacht. Alles deutet auf eine Beziehungstat hin, es war Alkohl im Spiel, möglicherweise Notwehr und als sich die junge Frau als Schuldfreundin von Kommissarin Leonie Winkler herausstellt, ist die Story perfekt.Den jüngeren Zuschauern gefällt der Fall gleichermaßen. Stolze 1,67 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgen für einen exzellenten Marktanteil von 23,3 Prozent. Hier holt sich der «Tatort» nicht ganz die beste Reichweite des Tages. Das hauseigene News-Format, die, sichert sich mit 1,68 Millionen jungen Zuschauern marginal mehr Interesse. Hier lag der Marktanteil bei 25,5 Prozent.Im Anschluss an den «Tatort» ging das Interesse gewohnt rapide ins Negative.sicherte sich noch 2,97 Millionen Zuschauer, womit der Marktanteil bei noch immer starken 14,5 Prozent lag. Die jüngere Zuschauerschaft reduzierte sich krachend auf 5,0 Prozent Marktanteil runter, es verweilten 0,24 Millionen Zuschauer.