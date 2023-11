VOX gewinnt den privaten Sonntag

Quotennews

Nicht die «NFL» bei RTL! Nicht «WSMDS» bei ProSieben! Nicht «Grill den Henssler» bei VOX! Dieses Format lässt alle hinter sich!

Lief das nun gestern beim VOX-Formatgrandios gut oder schwächelte der Rest der privaten Angebote so sagenhaft? Wir gönnen an dieser Stelle der roten Kugel mit dem Vorabendformat ganz klar den Sieg, weswegen an dieser Stelle auf «RTL Aktuell» als Newsformat nicht berücksichtigt wird. Es geht um die Gesamtreichweite, die beste Gesamtreichweite eines privaten TV-Formats vom gestrigen Sonntag. Viele Formate könnten hier in den Ring geworfen werden. Diegastiert mit demin Deutschland. ProSieben starteterneut. VOX selbst will mitam Abend erfolgreich sein. Aber nein! Keines dieser Formate gewinnt den Sonntag.Es sind. Seit der Pilotfolge im Juni 2014 hat VOX aus den «Ab ins Beet»-Gesichtern Claus, Ralle und Ralf Dammasch eine eigene erfolgreiche Show geformt. Und auch nach sieben Jahren geben «Die Beet-Brüder» so richtig Gas. Im Oktober lag jede gezeigte Ausgabe bei über 1,70 Millionen Zuschauern, zuletzt am 29. Oktober schauten mit 1,95 Millionen sogar beinah 2 Millionen zu. Gestern sollten 1,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ausreichen, um die beste private Reichweite des gesamten Tages aufzustellen.Der Marktanteil lag hier bei 6,6 Prozent, während es am Markt der Zielgruppe mit 0,43 Millionen Umworbenen zu 7,7 Prozent ausreichte. Daher muss sich, bei all dem Lob an dieser Stelle, VOX die Frage gefallen lassen, wieso die Primetime im direkten Anschluss dann so nachlässt. Mit 1,38 Millionen Zuschauern läuft es für «Grill den Henssler» nicht schlecht, jedoch ist man damit nicht viel besser als teilweise zuletzt im «Sommer-Special» der Koch-Show. Der Marktanteil von 5,9 Prozent geht ebenfalls eben "nur" in Ordnung. Die Zielgruppe kann gleichermaßen wenig aus dem Vorprogramm mitnehmen, es bleiben ab 20:15 Uhr noch 0,34 Millionen Werberelevante und damit 6,1 Prozent bei VOX.