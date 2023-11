Sat.1 gibt weitere «Promi Big Brother»-Teilnehmer bekannt

TV-News

Neben Yeliz Koc und Peter Kleinen wird ein Reality-Star mit prominentem Vater, eine Spielerfrau und ein RTL-Bachelor in den Container einziehen.

In 14 Tagen startet die elfte-Staffel in Sat.1 , doch der Sender hält konkrete Informationen zur neuen Runde weiterhin gekonnt zurück. Bislang stand lediglich fest, dass es am 20. November um 20:15 Uhr los geht und Yeliz Koc und Peter Kleinen einziehen werden. Welche Welt auf die beiden wartet, ist ebenso unbekannt, wie das genaue Datum der Finalsendung. Die neue Staffel solle in etwa so lange dauern wie im vergangenen Jahr, also etwa drei Wochen.Immerhin gab es nun neue Infos über die Teilnehmer. Sat.1 gab am Montag drei neue Namen bekannt, die sich zu den beiden oben genannten Kandidaten gesellen werden, ein prominenter Name aus dem Mainstream fehlt allerdings weiterhin. Stattdessen bleibt man dem weiten Feld der Reality-Stars anderer Formate treu und verpflichtete mit Dominik Stuckmann den RTL-«Bachelor» aus dem vergangenen Jahr. Außerdem hat man sich die Dienste von Patricia Blanco, Tochter des Schlagerstars Roberto Blanco, gesichert, die bereits bei zahlreichen Formaten wie «Promis unter Palmen», «Sommerhaus der Stars» und «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mitgemacht hatte. Sie kann zudem «Big Brother»-Erfahrung aus der Normalo-Staffel von 2009 vorweisen.Die fünfte Teilnehmerin ist Dilara Kruse, die als „Ehefrau des Nationalspielers“ Max Kruse vorgestellt wird. Kruse ist inzwischen in der 2. Liga beim SC Paderborn aktiv, kam in zwölf Ligaspielen aber bislang nur einmal über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Dilara Kruse betreibt inzwischen den YouTube-Kanal «Die Kruses», darin spricht die ehemalige Mitarbeiterin einer Shisha-Bar über Fußball und ihre Beziehung. „So ehrlich wie dieses Jahr mit mir war «Promi Big Brother» noch nie", verspricht sie. „Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke. Deshalb wird dieses Jahr King! Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding!“Wie sich das Quintett unter Dauerbeobachtung schlägt, erfahren die Zuschauer ab dem 20. November um 20:15 Uhr in Sat.1 und schon ab dem 18. November ab 18:00 Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn