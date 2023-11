SAG-AFTRA und Studios streiten weiter

Vermischtes

Insidern zufolge sind noch wesentliche Punkte offen.

Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und die Studios sind sich nach wie vor nicht einig. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ berichtet, arbeiten die Gewerkschaftsmitglieder an einem verantwortungsvollen Ende des Streiks, obwohl es auf beiden Seiten noch große Differenzen gibt."Es gibt mehrere wichtige Punkte, über die wir noch keine Einigung erzielt haben, darunter die künstliche Intelligenz", so die Gewerkschaft. "Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten. Beide Seiten halten die Knackpunkte unter Verschluss, obwohl sie am Sonntag rund zwölf Stunden zusammen gesessen haben sollen.Die Allianz der Film- und Fernsehproduzenten erklärte in einer Zoom-Sitzung am Samstag, dass ihr derzeitiges Angebot das beste sei, das sie machen könne und nicht weiter verhandeln werde. Das Angebot beinhaltet eine Erfolgsprämie für Streaming, Erhöhungen der Mindestsätze und Schutzmaßnahmen gegen künstliche Intelligenz.