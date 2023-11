Trotz Fischer-Comeback: ZDF plant erneut mit «Dalli Dalli»

TV-News

Der Sendeplatz für die Show, die von Johannes B. Kerner moderiert wird, steht aber noch nicht fest.

Am 25. Dezember dürfen sich die ZDF-Zuschauer in diesem Jahr auf das Show-Comeback von Helene Fischer freuen, deren alljährlichein diesem Jahr ins Programm zurückkehrt. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Sendung 2020 aus und wurde durch eine Best-of-Variante ersetzt, in den vergangenen beiden Jahren übernahm Johannes B. Kerner den Sendeplatz am 1. Weihnachtsfeiertag mit dem Revival vonDer einstige Show-Riese mit Hans Rosenthal wurde 2021 zum 50. Geburtstag wiederbelebt. Im Mai sorgten damals rund sechs Millionen Zuschauer für tolle Einschaltquoten bei Jung und Alt von 19,7 Prozent bei allen und 13,8 Prozent bei den unter 50-Jährigen. Im selben Jahr holte die Weihnachtsausgabe etwas mehr als vier Millionen Zuschauer und weiterhin gute 14,8 respektive 10,5 Prozent. Trotz der Verluste an Weihnachten 2022 – es wurden nur noch 3,65 Millionen Menschen gezählt – hält das ZDF weiter an der Show fest.Wie das ZDF mitteilte, findet am 6. Dezember die Aufzeichnung einer neuen «Dalli Dalli»-Show mit Johannes B. Kerner in den Bavaria Filmstudios statt. Über die prominenten Teilnehmer und Juroren hält sich das ZDF aber ebenso bedeckt wie mit einem Ausstrahlungstermin. Dieser steht noch nicht fest. Nur eines ist sicher: Am 25. Dezember ist Helene Fischer um 20:15 Uhr gesetzt.