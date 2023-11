Das Jüngste Quoten-Gericht: Quo vadis Sat.1-Vorabend am Sonntag?

Hintergrund

Montags blickt Quotenmeter auf aktuelle Quoten-Highlights und Marktanteil-Flops und ordnet diese ein. In dieser Woche richtet sich der Blick auf den «Hundetrainer-Champion» und «Das große Backen».

Mithat sich Sat.1 zwar nicht aller Sorgen entledigt, doch die tägliche Vorabendreihe weist konstante Ergebnisse auf. In den ersten drei Sendewochen erzielte Caroline Frier und Co. eine durchschnittliche Reichweite von 0,73 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. In der Vorwoche kam man sogar zweimal in Folge auf mehr als 800.000 Zuschauer. Der Marktanteil ist mit 3,4 Prozent nicht berauschend, aber auch nicht katastrophal – und eben ziemlich konstant. Der Schuh drückt dagegen noch in der klassischen Zielgruppe.Mit 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren in den ersten 15 Folgen lediglich 4,0 Prozent Marktanteil drin. Da sich der Unterföhringer Sender aber zunehmend an ein älteres (und weibliches) Publikum richtet, sind die Zahlen bei den unter 50-Jährigen eher zu verschmerzen. Zumal am vergangenen Freitag 6,5 Prozent Marktanteil zu Buche standen und sich die Quote somit erstmals im Senderschnitt bewegte. Ob es sich hierbei nur um ein Strohfeuer handelt oder mehr dahintersteckt, wird sich zeigen, die Tendenz zeigt jedenfalls eher nach oben.Positiv ist zudem, dass sich die Serie gut wiederholen lässt. Sat.1 sendet immer sonntags ab kurz vor 11:00 Uhr alle Folgen der zurückliegenden Wochen und erreicht dabei nochmals mehr als eine halbe Million Zuschauer. Ungewöhnlich ist dabei aber, dass mit den Zweitverwertungen die höchsten Marktanteile generiert werden, was nicht nur an der Stärke der «Landarztpraxis» liegt. Ungewohnt schwach präsentiert sich derzeit der Sat.1-Vorabend zum Wochenabschluss.In den vergangenen Jahren war der Sendeplatz vor der Primetime und den Nachrichten ein Garant für ein Millionenpublikum. Formate wieodersorgten in schöner Regelmäßigkeit für mehr als zwei Millionen Zuschauer. «The Biggest Loser» heißt inzwischen «Leben leicht gemacht» und verbuchte im vergangenen Frühjahr im Schnitt „nur“ noch 1,37 Millionen Zuschauer. Das ist zwar für das kriselnde Sat.1 noch immer ein sehr guter Wert, aber eben auch signifikant niedriger als noch im Frühjahr 2021.Einer anderen Stärke hat sich der Bällchensender selbst beraubt, indem manzur Primetimeshow am Mittwochabend umfunktionierte und am Sonntagvorabend die Sendung lediglich wiederholt. Das funktionierte zwar aus Quotensicht weiterhin ausgesprochen gut, doch lagen die Reichweiten stets unterhalb der Millionenmarke. Weit entfernt sind Marktanteile von bis zu 15,5 Prozent wie im vergangenen Herbst, in diesem Jahr lag das Maximum am Sonntagvorabend bei 9,7 Prozent. Das ist zwar Jammern auf hohem Niveau, schließlich handelt es sich um Wiederholungen, aber der Verzicht auf frisches Programm scheint den Zuschauer vom Sendeplatz entwöhnt zu haben.Der Neustartstartete jedenfalls mit argen Problemen. Am 29. Oktober brachte es die Premiere nur auf 0,63 Millionen Zuschauer, die Marktanteile waren in beiden Zuschauergruppen auf keinem guten Niveau. Insgesamt erzielte man 3,0 Prozent, in der Zielgruppe wurden 3,4 Prozent gemessen. RTL holte mit seinem Tierformatdeutlich früher am Tag bis zu 1,09 Millionen Zuschauer und ordentliche 8,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Die zweite «Hundertrainer-Champion»-Ausgabe sorgte am gestrigen Sonntag sogar noch für einen Rückgang der Zahlen auf 0,59 Millionen und 2,6 Prozent. Sicherlich liegt es bei der aktuellen Schwäche des Sonntagvorabends nicht nur an einer möglichen Entwöhnung am Sendeplatz, offensichtlich hält der Zuschauer das von Andrea Kaiser moderierte Format inhaltlich für nicht attraktiv genug.Sat.1 sollte sich aber ranhalten, den einst sehr beliebten Programmplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn Wiederholungen gut funktionieren, kann es nicht der Anspruch eines großen Privatsenders sein, den gesamten Sonntag nur mit Zweitverwertungen und Filmware aus Übersee zu bestücken. Mit «Die Landarztpraxis» hat der Bällchensender ebenfalls Mut bewiesen und wurde bislang nicht enttäuscht – auch wenn die Zuschauerzahlen im Vergleich zu den Sonntagsformaten nicht besser sind. Die Grundvoraussetzungen sind definitiv gänzlich andere gewesen. Im Moment zeigen die Trends jedenfalls in entgegengesetzte Richtungen.