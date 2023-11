Quotencheck

Die zwölfte Staffel war bei Kabel Eins erstmals am Morgen zu sehen. Dies führte jedoch zu einem deutlichen Anstieg der Quoten.

Die US-amerikanische Krimiserieging in ihrem Heimatland beim Sender CBS erstmals ab September 2010 auf Sendung. Seitdem entstanden stetig neue Folgen, so dass aktuell bereits die 14. Staffel produziert wird. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Familie Reagan. Der Vater ist Police Commissioner der New Yorker Polizei, der älteste Sohn arbeitet als Detective bei der Kriminalpolizei und sein jüngster Sohn als Officer im Streifendienst. Zudem ist die Tochter Staatsanwältin. In Deutschland fand die Serie seine Heimat bei Kabel Eins und wurde dort ab 2012 ausgestrahlt. Nun folgten von August bis Oktober die 20 Episoden der zwölften Staffel.Die Folgen waren jeweils im Doppelpack samstags ab 9.00 Uhr zu sehen. Zum Auftakt am 26. August schalteten 0,37 Millionen Fernsehende ein, was zu herausragenden 7,1 Prozent Marktanteil führte. Direkt im Anschluss fiel man mit 0,32 Millionen Zuschauern hingegen auf den Staffeltiefstwert von weiterhin hohen 5,3 Prozent zurück. Die 0,06 sowie 0,05 Millionen Jüngeren starteten mit guten Resultaten von 5,6 sowie 4,2 Prozent Marktanteil. Eine Woche später hatten die 0,38 und später 0,37 Millionen Interessenten auf ausgezeichnete 8,5 beziehungsweise 7,9 Prozent erhöht. Die 0,09 Millionen Umworbenen starteten mit 10,4 Prozent. Im Anschluss wurde bei 0,11 Millionen Neugierigen der Staffelbestwert von überragenden 11,8 Prozent eingefahren.Am darauffolgenden Sonntag stiegen die 0,37 Millionen Zusehenden mit 9,4 Prozent ein. Direkt im Anschluss bedeutete die Reichweite von 0,48 Millionen Menschen sowie auch die Quote von exzellenten 9,7 Prozent den Rekordwert der Staffel. Die 0,09 und 0,10 Millionen Werberelevanten lagen hier noch bei überzeugenden 9,9 und 8,2 Prozent. Am 16. September fanden sich schließlich 0,42 und später 0,39 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Weiterhin punktete Kabel Eins mit 9,2 sowie 8,3 Prozent Marktanteil. Die jeweils 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich von 9,8 bis 10,4 Prozent.In der darauffolgenden Woche war das Publikum mit 0,33 und 0,35 Millionen Menschen etwas geschrumpft. Dies bedeutete für den Sender noch starke Quoten von 7,0 sowie 6,7 Prozent. Die jeweils 0,06 Millionen Jüngeren waren mit 6,1 und 6,4 Prozent ebenfalls ein deutliches Stück zurückgefallen. Die Zuschauerzahl sank einen Samstag später von 0,31 Millionen auf den Staffeltiefstwert von 0,29 Millionen. Von 6,6 Prozent ging es somit abwärts auf 5,7 Prozent. Jeweils 0,07 Millionen Umworbene sicherten sich eine Quote von 7,0 sowie 6,4 Prozent.Nach diesem Tiefpunkt auf dem Gesamtmarkt steigerte man sich dort zunächst auf 0,32 und schließlich 0,36 Millionen Interessenten. Dies hatte jeweils hervorragende 6,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Auch bei den 0,08 und 0,10 Millionen Werberelevanten ging es mit 8,4 sowie 9,3 Prozent wieder nach oben. Dieser Trend setzte sich auch in der nachfolgenden Woche mit 0,40 respektive 0,47 Millionen Neugierigen fort. Das jüngere Publikum steigerte sich von 0,07 erneut auf den Höchstwert von 0,11 Millionen Menschen. So legte auch die Quote einen deutlichen Sprung von 6,8 auf ausgezeichnete 9,2 Prozent Marktanteil hin.Die vorletzte Woche startete hingegen wieder mit einem Dämpfer. Mit 0,30 sowie 0,34 Millionen Zusehenden waren nur noch 6,1 Prozent möglich. Auch die 0,04 und 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mit durchschnittlichen 3,9 sowie 4,7 Prozent Marktanteil deutlich zurückgefallen. Das Staffelfinale folgte schließlich am 28. Oktober Nach einem Einstieg mit 0,38 Millionen sahen 0,39 Millionen Neugierige die letzte Folge. Dennoch fiel die Quote hier von 7,7 auf weiterhin starke 6,9 Prozent zurück. Die jeweils 0,04 Millionen Jüngeren fielen von 3,9 Prozent auf den Tiefstwert von akzeptablen 2,8 Prozent Marktanteil.Dies war die erste Staffel, welche Kabel Eins am Morgen ausstrahlte. Doch die Quoten zeigten, dass dies eine kluge Entscheidung war, da man zuletzt am Abend sehr ernüchternd abgeschnitten hatte. Am Morgen kamen so unter geringer Konkurrenz starke Quoten zustande. Im Schnitt sicherten sich die 0,37 Millionen Fernsehzuschauer so ausgezeichnete 7,4 Prozent Marktanteil. Die 0,08 Millionen Umworbenen landeten bei herausragenden 7,3 Prozent. Im Vergleich: Die zehnte Staffel kam 2020 zur Primetime auf 0,70 Millionen Interessenten, landete jedoch bei einer mauen Quote von 2,3 Prozent.