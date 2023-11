RTLup erinnert an Hans Meiser

TV-News

Hans Meiser verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren. RTLup erinnert an den RTL-Mann der ersten Stunde mit Wiederholungen von «Notruf».

Am Montag gab der Radiosender Wellenrausch, dass der ehemalige TV-Moderator Hans Meiser im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Harald Thoma, Sohn des ehemaligen RTL-Chefs und Mitgründer des 2022 gegründeten Rundfunksenders bestätigte der ‚dpa‘, dass Meiser bereits in der vergangenen Woche gestorben sei. Meiser galt als „Mann der ersten Stunde“ beim Privatsender RTL , für den er Anfang der 90er-Jahre über acht Jahre lang den Daily-Talk «Hans Meiser» moderierte und somit zum Vorreiter in dieser Programmfarbe wurde. In seiner RTL-Anfangszeit war er zudem Anchorman von «RTL Aktuell» (früher «7 vor 7 – Die Bilder des Tages».Zwischen 1992 und 2006 präsentierte er zudem die Doku-Soap «Notruf», die der Spartensender RTLup ab dem kommenden Mittwoch, 8. November, wieder in sein Programm nimmt. Bis Freitag zeigt RTLup am Nachmittag ab 14:15 Uhr jeweils vier Folgen von «Notruf», um an Hans Meiser zu gedenken. Für RTL moderierte Meiser zudem noch die Pannenshow «Life! Dumm gelaufen» und die Quiz-Sendung «Einundzwanzig».Seine Fernsehzeit endete jedoch recht abrupt. Für die ZDFneo-Sendung «Neo Magazin Royale» trat er zwischen 2015 und 2017 unter anderem als Hans-Meiser Steinmeiser, eine Parodie des Bundespräsidenten, sowie als „Der kleine Mann“ auf. Nachdem bekannt wurde, dass Meiser für das rechtspopulistische Verschwörungsportal ‚Watergate.tv‘ geworben hatte, beendete die Produktionsfirma btf die Zusammenarbeit mit der einstigen TV-Legende. 2022 gründete er gemeinsam mit Thoma und Dietmar Baum Radio Wellenrausch, der am 29. Oktober 2023 seinen Sendebetrieb aufnahm.